Є просте рішення. Данілов різко відреагував на пропозицію Росії про перемир'я

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі " 24 канали ".

"Давайте говоритимемо практичною мовою. А кому вони це перемир'я пропонують? Самим собі? Є просте рішення: забирають свої валізи, забирають свій мотлох і вирушають собі в Росію. Крапка. Ніяких переговорів з ними... Цей піп їх придумав якусь дату. До нас це не має жодного відношення", - зазначив Данілов.

Він наголосив, що Україна робитиме на своїй землі все, що вважатиме за потрібне.

"Прикриватися якимись святами християнськими, вони тут до чого? Де релігія і де попи?... Якась божевільна країна", - додав секретар РНБО.

Також Данілов відреагував на розмову між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Те, що стосується Ердогана. Треба розуміти спокійно і виважено - у Туреччині вибори. Звичайно, Ердоган допомагає дуже багато з вивезення зерна, Туреччина допомагає у багатьох процесах, військовій справі. Ми їм за це дякуємо. Але наша країна і наш президент буде самостійно. вирішувати всі питання", - наголосив він.