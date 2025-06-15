Літо в Україні знову буде пекельним? Що кажуть прогнози експертів

Минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку. Тепер багатьох українців цікавить, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.
Докладніше про те, чи можливо дати точний прогноз погоди на цілий сезон, а також яким може бути цьогорічне літо, - розповіла в інтерв'ю РБК-Україна кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.
За словами експерта, при прогнозах на сезон можна говорити "лише про відхилення від норми - середніх багаторічних значень".
"Тобто зазначити тенденцію - чи буде сезон тепліший або прохолодніший, більш вологий чи переважатиме посуха", - пояснила кандидат наук.
Балабух додала, що дати прогноз температури на сезон деталізовано - тобто вказати, яких саме значень вона може сягати - неможливо.
"Бо вони пов'язані із дуже масштабними процесами, які відбуваються на всій планеті (зокрема в океанах) і можуть тривати декілька місяців поспіль", - зауважила кліматолог.
Вона розповіла, що такі розрахунки потребують багато ресурсів, адже потрібно мати інформацію:
"Для цього потрібно також мати потужні обчислювальні ресурси, які можуть цю інформацію швидко опрацювати. Такі можливості мають тільки світові прогностичні центри", - визнала експерт.
Балабух повідомила, що в Україні користуються даними таких світових прогностичних центрів.
Згідно з останніми розрахунками, за її словами, літо в Україні буде теплим.
При цьому середня температура очікується на 1-2 градуси вищою за норму.
"Сезон буде більш посушливим. Особливо серпень і липень", - додала завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.
Водночас про якісь температурні рекорди говорити наразі не можна.
"Бо такі прогнози роблять лише на п'ять діб", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 2024 рік став найспекотнішим в історії людства, а його наслідки виявилися руйнівними.
Виходячи зі звіту Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО), у цей період відбулось понад 150 безпрецедентних кліматичних катастроф (включаючи повені, теплові хвилі та потужні урагани) у різних куточках світу.
Січень 2025 року став найтеплішим за всю історію спостережень (глобальна температура була на 1,75°C вищою за доіндустріальний рівень), що викликає суттєве занепокоєння серед науковців.
Березень 2025 року став найспекотнішим за всю історію спостережень в Європі, що також вважається небезпечним температурним рекордом.
Квітень поточного року прогрів певні регіони України до понад +30 градусів за Цельсієм, встановивши у деяких містах рекордні температурні значення.
Тим часом травень 2025 року, попри рекордну спеку у світі, в Україну приніс прохолоду та подекуди - заморозки на поверхні ґрунту, на висоті 2 см (місцями - навіть у повітрі).
Наприкінці місяця погоду обумовлювали активні атмосферні процеси. На всій території країни пройшли дощі, у західній частині - сильні дощі, часом - зливи та град. Спостерігалися грози, відмічалися сильні пориви вітру.
Погода переважала хмарна, тож тривалість сонячного сяйва виявилася значно меншою від норми.
Виходячи з цього, ріст та розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов дефіциту тепла (від чого постраждали деякі рослини на городах та у садах українців).
Читайте також, як контрастний травень 2025 року став майже світовим рекордом і куди приніс холодні аномалії.
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