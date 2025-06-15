Лето в Украине снова будет адским? Что говорят прогнозы экспертов

Можно ли дать точный прогноз на сезон

По словам эксперта, при прогнозах на сезон можно говорить "только об отклонении от нормы - средних многолетних значений".

"То есть отметить тенденцию - будет ли сезон теплее или прохладнее, более влажный или будет преобладать засуха", - объяснила кандидат наук.

Балабух добавила, что дать прогноз температуры на сезон детализировано - то есть указать, каких именно значений она может достигать - невозможно.

"Потому что они связаны с очень масштабными процессами, которые происходят на всей планете (в частности в океанах) и могут длиться несколько месяцев подряд", - отметила климатолог.

Она рассказала, что такие расчеты требуют много ресурсов, ведь нужно иметь информацию:

о состоянии Мирового океана;

о состоянии атмосферы во всей толщине;

как они будут меняться;

какие процессы будут преобладать.

"Для этого нужно также иметь мощные вычислительные ресурсы, которые могут эту информацию быстро обработать. Такие возможности имеют только мировые прогностические центры", - признала эксперт.

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Балабух сообщила, что в Украине пользуются данными таких мировых прогностических центров.

Согласно последним расчетам, по ее словам, лето в Украине будет теплым.

При этом средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы.

"Сезон будет более засушливым. Особенно август и июль", - добавила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

В то же время о каких-то температурных рекордах говорить пока нельзя.

"Потому что такие прогнозы делают только на пять суток", - подытожила эксперт.