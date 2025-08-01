Літо в Карпатах без авто? Коли та звідки поїдуть додаткові потяги УЗ

Що відомо про додаткові поїзди УЗ та їхній графік

Пасажирам розповіли, що "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до серця Прикарпаття - Ворохти - для того, щоб всі охочі встигли цього літа:

подихати свіжим гірським повітрям;

помилуватися лісами й горами.

Так, поїзд №414/413 "Львів - Ворохта":

їхатиме 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15 та 16 серпня;

відправлятиметься зі Львова - о 23:29;

прибуватиме у Ворохту - о 05:30.

В цілому ж він матиме такі зупинки:

Ходорів;

Галич;

Івано-Франківськ;

Надвірна;

Делятин;

Яремче;

Татарів-Буковель.

Уточнюється, що у складі цього поїзда - вагони плацкарт, купе та СВ.

Крім того, регіональний поїзд №783/784 "Ворохта - Львів":

їхатиме 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16 та 17 серпня;

відправлятиметься з Ворохти - о 06:20;

прибуватиме до Львова - о 12:15.

Зворотні зупинки є такими:

Татарів-Буковель;

Яремче;

Делятин;

Надвірна;

Івано-Франківськ;

Галич;

Ходорів.

"Зверніть увагу, що в складі поїзда - вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни)", - наголосили в УЗ.

Насамкінець пасажирам повідомили, що квитки на поїзди - вже доступні:

у застосунку "Укрзалізниці";

на сайті booking.uz.gov.ua;

у касах вокзалів.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)