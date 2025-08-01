Літо в Карпатах без авто? Коли та звідки поїдуть додаткові потяги УЗ

"Укрзалізниця" запускає кілька додаткових поїздів до серця Прикарпаття - Ворохти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Пасажирам розповіли, що "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до серця Прикарпаття - Ворохти - для того, щоб всі охочі встигли цього літа:
Так, поїзд №414/413 "Львів - Ворохта":
В цілому ж він матиме такі зупинки:
Уточнюється, що у складі цього поїзда - вагони плацкарт, купе та СВ.
Крім того, регіональний поїзд №783/784 "Ворохта - Львів":
Зворотні зупинки є такими:
"Зверніть увагу, що в складі поїзда - вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни)", - наголосили в УЗ.
Насамкінець пасажирам повідомили, що квитки на поїзди - вже доступні:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка після планової модернізації колії. Відтак пасажири знову зможуть доїжджати до популярних курортних станцій, а деякі традиційні маршрути - продовжують.
Крім того, відсьогодні (1 серпня 2025 року) національний перевізник "Укрзалізниця" запроваджує в тестовому режимі верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" - для низки популярних поїздів.
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