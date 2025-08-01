Лето в Карпатах без авто? Когда и откуда поедут дополнительные поезда УЗ

"Укрзализныця" запускает несколько дополнительных поездов до сердца Прикарпатья - Ворохты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Пассажирам рассказали, что "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Львова в сердце Прикарпатья - Ворохту - для того, чтобы все желающие успели этим летом:
Так, поезд №414/413 "Львов - Ворохта":
В целом же у него будут такие остановки:
Уточняется, что в составе этого поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ.
Кроме того, региональный поезд №783/784 "Ворохта - Львов":
Обратные остановки являются такими:
"Обратите внимание, что в составе поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ с местами для сидения (без продажи постельного белья)", - отметили в УЗ.
Наконец пассажирам сообщили, что билеты на поезда - уже доступны:
Напомним, ранее мы рассказывали, что поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику после плановой модернизации пути. Поэтому пассажиры снова смогут доезжать до популярных курортных станций, а некоторые традиционные маршруты - продолжают.
Кроме того, с сегодняшнего дня (1 августа 2025 года) национальный перевозчик "Укрзализныця" вводит в тестовом режиме верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" - для ряда популярных поездов.
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