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Лето в Карпатах без авто? Когда и откуда поедут дополнительные поезда УЗ

Билеты на дополнительные поезда УЗ до Ворохты уже можно купить (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

"Укрзализныця" запускает несколько дополнительных поездов до сердца Прикарпатья - Ворохты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Что известно о дополнительных поездах УЗ и их графике

Пассажирам рассказали, что "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Львова в сердце Прикарпатья - Ворохту - для того, чтобы все желающие успели этим летом:

  • подышать свежим горным воздухом;
  • полюбоваться лесами и горами.

Так, поезд №414/413 "Львов - Ворохта":

  • будет ехать 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15 и 16 августа;
  • будет отправляться из Львова - в 23:29;
  • будет прибывать в Ворохту - в 05:30.

В целом же у него будут такие остановки:

  • Ходоров;
  • Галич;
  • Ивано-Франковск;
  • Надворная;
  • Делятин;
  • Яремче;
  • Татаров-Буковель.

Уточняется, что в составе этого поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ.

Кроме того, региональный поезд №783/784 "Ворохта - Львов":

  • будет ехать 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16 и 17 августа;
  • будет отправляться из Ворохты - в 06:20;
  • прибывать во Львов - в 12:15.

Обратные остановки являются такими:

  • Татаров-Буковель;
  • Яремче;
  • Делятин;
  • Надворная;
  • Ивано-Франковск;
  • Галич;
  • Ходоров.

"Обратите внимание, что в составе поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ с местами для сидения (без продажи постельного белья)", - отметили в УЗ.

Наконец пассажирам сообщили, что билеты на поезда - уже доступны:

  • в приложении "Укрзализныци";
  • на сайте booking.uz.gov.ua;
  • в кассах вокзалов.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику после плановой модернизации пути. Поэтому пассажиры снова смогут доезжать до популярных курортных станций, а некоторые традиционные маршруты - продолжают.

Кроме того, с сегодняшнего дня (1 августа 2025 года) национальный перевозчик "Укрзализныця" вводит в тестовом режиме верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" - для ряда популярных поездов.

Читайте также, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

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