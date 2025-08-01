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Літо в Карпатах без авто? Коли та звідки поїдуть додаткові потяги УЗ

П'ятниця 01 серпня 2025 16:50
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Літо в Карпатах без авто? Коли та звідки поїдуть додаткові потяги УЗ Квитки на додаткові потяги УЗ до Ворохти вже можна купити (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

"Укрзалізниця" запускає кілька додаткових поїздів до серця Прикарпаття - Ворохти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що відомо про додаткові поїзди УЗ та їхній графік

Пасажирам розповіли, що "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до серця Прикарпаття - Ворохти - для того, щоб всі охочі встигли цього літа:

  • подихати свіжим гірським повітрям;
  • помилуватися лісами й горами.

Так, поїзд №414/413 "Львів - Ворохта":

  • їхатиме 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15 та 16 серпня;
  • відправлятиметься зі Львова - о 23:29;
  • прибуватиме у Ворохту - о 05:30.

В цілому ж він матиме такі зупинки:

  • Ходорів;
  • Галич;
  • Івано-Франківськ;
  • Надвірна;
  • Делятин;
  • Яремче;
  • Татарів-Буковель.

Уточнюється, що у складі цього поїзда - вагони плацкарт, купе та СВ.

Крім того, регіональний поїзд №783/784 "Ворохта - Львів":

  • їхатиме 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16 та 17 серпня;
  • відправлятиметься з Ворохти - о 06:20;
  • прибуватиме до Львова - о 12:15.

Зворотні зупинки є такими:

  • Татарів-Буковель;
  • Яремче;
  • Делятин;
  • Надвірна;
  • Івано-Франківськ;
  • Галич;
  • Ходорів.

"Зверніть увагу, що в складі поїзда - вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни)", - наголосили в УЗ.

Насамкінець пасажирам повідомили, що квитки на поїзди - вже доступні:

  • у застосунку "Укрзалізниці";
  • на сайті booking.uz.gov.ua;
  • у касах вокзалів.

Літо в Карпатах без авто? Коли та звідки поїдуть додаткові потяги УЗПублікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка після планової модернізації колії. Відтак пасажири знову зможуть доїжджати до популярних курортних станцій, а деякі традиційні маршрути - продовжують.

Крім того, відсьогодні (1 серпня 2025 року) національний перевізник "Укрзалізниця" запроваджує в тестовому режимі верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" - для низки популярних поїздів.

Читайте також, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

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Укрзалізниця Прикарпатье Поїзди Подорожі Квитки Пасажири
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