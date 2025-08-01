Літо в Карпатах без авто? Коли та звідки поїдуть додаткові потяги УЗ
"Укрзалізниця" запускає кілька додаткових поїздів до серця Прикарпаття - Ворохти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Що відомо про додаткові поїзди УЗ та їхній графік
Пасажирам розповіли, що "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до серця Прикарпаття - Ворохти - для того, щоб всі охочі встигли цього літа:
- подихати свіжим гірським повітрям;
- помилуватися лісами й горами.
Так, поїзд №414/413 "Львів - Ворохта":
- їхатиме 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15 та 16 серпня;
- відправлятиметься зі Львова - о 23:29;
- прибуватиме у Ворохту - о 05:30.
В цілому ж він матиме такі зупинки:
- Ходорів;
- Галич;
- Івано-Франківськ;
- Надвірна;
- Делятин;
- Яремче;
- Татарів-Буковель.
Уточнюється, що у складі цього поїзда - вагони плацкарт, купе та СВ.
Крім того, регіональний поїзд №783/784 "Ворохта - Львів":
- їхатиме 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16 та 17 серпня;
- відправлятиметься з Ворохти - о 06:20;
- прибуватиме до Львова - о 12:15.
Зворотні зупинки є такими:
- Татарів-Буковель;
- Яремче;
- Делятин;
- Надвірна;
- Івано-Франківськ;
- Галич;
- Ходорів.
"Зверніть увагу, що в складі поїзда - вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без продажу постільної білизни)", - наголосили в УЗ.
Насамкінець пасажирам повідомили, що квитки на поїзди - вже доступні:
- у застосунку "Укрзалізниці";
- на сайті booking.uz.gov.ua;
- у касах вокзалів.
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка після планової модернізації колії. Відтак пасажири знову зможуть доїжджати до популярних курортних станцій, а деякі традиційні маршрути - продовжують.
Крім того, відсьогодні (1 серпня 2025 року) національний перевізник "Укрзалізниця" запроваджує в тестовому режимі верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис" - для низки популярних поїздів.
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