Лето в Карпатах без авто? Когда и откуда поедут дополнительные поезда УЗ
"Укрзализныця" запускает несколько дополнительных поездов до сердца Прикарпатья - Ворохты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Что известно о дополнительных поездах УЗ и их графике
Пассажирам рассказали, что "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Львова в сердце Прикарпатья - Ворохту - для того, чтобы все желающие успели этим летом:
- подышать свежим горным воздухом;
- полюбоваться лесами и горами.
Так, поезд №414/413 "Львов - Ворохта":
- будет ехать 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15 и 16 августа;
- будет отправляться из Львова - в 23:29;
- будет прибывать в Ворохту - в 05:30.
В целом же у него будут такие остановки:
- Ходоров;
- Галич;
- Ивано-Франковск;
- Надворная;
- Делятин;
- Яремче;
- Татаров-Буковель.
Уточняется, что в составе этого поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ.
Кроме того, региональный поезд №783/784 "Ворохта - Львов":
- будет ехать 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16 и 17 августа;
- будет отправляться из Ворохты - в 06:20;
- прибывать во Львов - в 12:15.
Обратные остановки являются такими:
- Татаров-Буковель;
- Яремче;
- Делятин;
- Надворная;
- Ивано-Франковск;
- Галич;
- Ходоров.
"Обратите внимание, что в составе поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ с местами для сидения (без продажи постельного белья)", - отметили в УЗ.
Наконец пассажирам сообщили, что билеты на поезда - уже доступны:
- в приложении "Укрзализныци";
- на сайте booking.uz.gov.ua;
- в кассах вокзалов.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику после плановой модернизации пути. Поэтому пассажиры снова смогут доезжать до популярных курортных станций, а некоторые традиционные маршруты - продолжают.
Кроме того, с сегодняшнего дня (1 августа 2025 года) национальный перевозчик "Укрзализныця" вводит в тестовом режиме верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" - для ряда популярных поездов.
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