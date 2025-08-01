Лето в Карпатах без авто? Когда и откуда поедут дополнительные поезда УЗ

"Укрзализныця" запускает несколько дополнительных поездов до сердца Прикарпатья - Ворохты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Что известно о дополнительных поездах УЗ и их графике

Пассажирам рассказали, что "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Львова в сердце Прикарпатья - Ворохту - для того, чтобы все желающие успели этим летом:

подышать свежим горным воздухом;

полюбоваться лесами и горами.

Так, поезд №414/413 "Львов - Ворохта":

будет ехать 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15 и 16 августа;

будет отправляться из Львова - в 23:29;

будет прибывать в Ворохту - в 05:30.

В целом же у него будут такие остановки:

Ходоров;

Галич;

Ивано-Франковск;

Надворная;

Делятин;

Яремче;

Татаров-Буковель.

Уточняется, что в составе этого поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ.

Кроме того, региональный поезд №783/784 "Ворохта - Львов":

будет ехать 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16 и 17 августа;

будет отправляться из Ворохты - в 06:20;

прибывать во Львов - в 12:15.

Обратные остановки являются такими:

Татаров-Буковель;

Яремче;

Делятин;

Надворная;

Ивано-Франковск;

Галич;

Ходоров.

"Обратите внимание, что в составе поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ с местами для сидения (без продажи постельного белья)", - отметили в УЗ.

Наконец пассажирам сообщили, что билеты на поезда - уже доступны:

в приложении "Укрзализныци";

на сайте booking.uz.gov.ua;

в кассах вокзалов.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)