ua en ru
Сб, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Літня небезпека для тварин: поліція розповіла, що загрожує чотирилапим і як їх врятувати

Субота 05 липня 2025 07:30
UA EN RU
Літня небезпека для тварин: поліція розповіла, що загрожує чотирилапим і як їх врятувати Спека небезпечна як для домашніх тварин, так і для безпритульних (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Спекотна погода може бути небезпечною не лише для людей. Тож власникам тварин і просто небайдужим громадянам варто дотримуватись простих, але обов'язкових правил, які вбережуть життя друзів наших менших.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.

Як вберегти життя тварин під час спеки: поради поліції

Правоохоронці нагадали, що спекотна погода небезпечна не лише для людей, але й для тварин. Особливо - для безпритульних.

"За прогнозами синоптиків, найближчими днями стовпчики термометрів піднімуться вище +30°C", - уточнили у поліції.

З огляду на це громадян закликають бути небайдужими та подбати про чотирилапих друзів:

  • знайти безпечне й тихе місце, де можна залишити ємність із водою;
  • поставити миску в затінку, щоб рідина менше випаровувалася;
  • регулярно поповнювати запас води;
  • за можливості - залишати для тварин їжу.

Крім того, власникам тварин розповіли, чого ніяк не можна робити, щоб вберегти життя улюбленців:

  • залишати тварин в автомобілі (навіть під час незначної спеки);
  • випускати тварин на вулицю в пікові години спеки (їх краще залишати у прохолодному приміщенні);
  • залишати тварин на відкритому сонці (слід вибирати для відпочинку та прогулянок затінені місця);
  • забувати про воду - плануючи прогулянку, потрібно обов'язково брати з собою достатню кількість прохолодної води для тварини.

"Дотримуючись цих нескладних порад, ви зможете запобігти перегріванню та зневодненню хвостиків і допоможете тваринам легше пережити спеку", - підсумували в поліції.

Літня небезпека для тварин: поліція розповіла, що загрожує чотирилапим і як їх врятуватиЛітня небезпека для тварин: поліція розповіла, що загрожує чотирилапим і як їх врятуватиПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що після гроз і шквалів в Україну прийде спека та розповідали, в які саме дати липень стане пекельним та як надовго.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що відомо про кліматичну характеристику липня в Україні в цілому та яку погоду другий місяць літа може принести українцям цього року.

Читайте також, чи можна брати тварин із собою до магазинів чи супермаркетів та за що в цілому можуть покарати їх власників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Національна поліція Правила безпеки Тварини Поради
Новини
Зеленський і Трамп зідзвонилися: перші подробиці
Зеленський і Трамп зідзвонилися: перші подробиці
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні