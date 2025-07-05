Летняя опасность для животных: полиция рассказала, что грозит четвероногим и как их спасти

Жаркая погода может быть опасной не только для людей. Поэтому владельцам животных и просто неравнодушным гражданам следует придерживаться простых, но обязательных правил, которые уберегут жизнь друзей наших меньших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Как уберечь жизнь животных во время жары: советы полиции

Правоохранители напомнили, что жаркая погода опасна не только для людей, но и для животных. Особенно - для бездомных.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся выше +30°C", - уточнили в полиции.

Учитывая это, граждан призывают быть неравнодушными и позаботиться о четвероногих друзьях:

найти безопасное и тихое место, где можно оставить емкость с водой;

поставить миску в тени, чтобы жидкость меньше испарялась;

регулярно пополнять запас воды;

по возможности - оставлять для животных еду.

Кроме того, владельцам животных рассказали, чего никак нельзя делать, чтобы уберечь жизнь любимцев:

оставлять животных в автомобиле (даже во время незначительной жары);

выпускать животных на улицу в пиковые часы жары (их лучше оставлять в прохладном помещении);

оставлять животных на открытом солнце (следует выбирать для отдыха и прогулок затененные места);

забывать о воде - планируя прогулку, нужно обязательно брать с собой достаточное количество прохладной воды для животного.

"Следуя этим несложным советам, вы сможете предотвратить перегрев и обезвоживание хвостиков и поможете животным легче пережить жару", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)