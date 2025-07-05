Летняя опасность для животных: полиция рассказала, что грозит четвероногим и как их спасти
Жаркая погода может быть опасной не только для людей. Поэтому владельцам животных и просто неравнодушным гражданам следует придерживаться простых, но обязательных правил, которые уберегут жизнь друзей наших меньших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.
Как уберечь жизнь животных во время жары: советы полиции
Правоохранители напомнили, что жаркая погода опасна не только для людей, но и для животных. Особенно - для бездомных.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся выше +30°C", - уточнили в полиции.
Учитывая это, граждан призывают быть неравнодушными и позаботиться о четвероногих друзьях:
- найти безопасное и тихое место, где можно оставить емкость с водой;
- поставить миску в тени, чтобы жидкость меньше испарялась;
- регулярно пополнять запас воды;
- по возможности - оставлять для животных еду.
Кроме того, владельцам животных рассказали, чего никак нельзя делать, чтобы уберечь жизнь любимцев:
- оставлять животных в автомобиле (даже во время незначительной жары);
- выпускать животных на улицу в пиковые часы жары (их лучше оставлять в прохладном помещении);
- оставлять животных на открытом солнце (следует выбирать для отдыха и прогулок затененные места);
- забывать о воде - планируя прогулку, нужно обязательно брать с собой достаточное количество прохладной воды для животного.
"Следуя этим несложным советам, вы сможете предотвратить перегрев и обезвоживание хвостиков и поможете животным легче пережить жару", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Напомним, ранее мы объясняли, что после гроз и шквалов в Украину придет жара и рассказывали, в какие именно даты июль станет адским и как надолго.
Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что известно о климатической характеристике июля в Украине в целом и какую погоду второй месяц лета может принести украинцам в этом году.
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