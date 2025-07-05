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Летняя опасность для животных: полиция рассказала, что грозит четвероногим и как их спасти

Суббота 05 июля 2025 07:30
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Летняя опасность для животных: полиция рассказала, что грозит четвероногим и как их спасти Жара опасна как для домашних животных, так и для бездомных (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Жаркая погода может быть опасной не только для людей. Поэтому владельцам животных и просто неравнодушным гражданам следует придерживаться простых, но обязательных правил, которые уберегут жизнь друзей наших меньших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Как уберечь жизнь животных во время жары: советы полиции

Правоохранители напомнили, что жаркая погода опасна не только для людей, но и для животных. Особенно - для бездомных.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся выше +30°C", - уточнили в полиции.

Учитывая это, граждан призывают быть неравнодушными и позаботиться о четвероногих друзьях:

  • найти безопасное и тихое место, где можно оставить емкость с водой;
  • поставить миску в тени, чтобы жидкость меньше испарялась;
  • регулярно пополнять запас воды;
  • по возможности - оставлять для животных еду.

Кроме того, владельцам животных рассказали, чего никак нельзя делать, чтобы уберечь жизнь любимцев:

  • оставлять животных в автомобиле (даже во время незначительной жары);
  • выпускать животных на улицу в пиковые часы жары (их лучше оставлять в прохладном помещении);
  • оставлять животных на открытом солнце (следует выбирать для отдыха и прогулок затененные места);
  • забывать о воде - планируя прогулку, нужно обязательно брать с собой достаточное количество прохладной воды для животного.

"Следуя этим несложным советам, вы сможете предотвратить перегрев и обезвоживание хвостиков и поможете животным легче пережить жару", - подытожили в полиции.

Летняя опасность для животных: полиция рассказала, что грозит четвероногим и как их спастиЛетняя опасность для животных: полиция рассказала, что грозит четвероногим и как их спастиПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, ранее мы объясняли, что после гроз и шквалов в Украину придет жара и рассказывали, в какие именно даты июль станет адским и как надолго.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что известно о климатической характеристике июля в Украине в целом и какую погоду второй месяц лета может принести украинцам в этом году.

Читайте также, можно ли брать животных с собой в магазины или супермаркеты и за что в целом могут наказать их владельцев.

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