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Після гроз і шквалів - спека: коли липень стане пекельним і що буде на вихідних

П'ятниця 04 липня 2025 12:58
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Після гроз і шквалів - спека: коли липень стане пекельним і що буде на вихідних Синоптики радять українцям готуватись до спекотної погоди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні в другій половині дня столичний регіон і, зокрема, місто Київ, перетинатиме атмосферний фронт із дощами, грозами й подекуди - градом і шквалами. Він пересуватиметься з північного заходу на південний схід і вже завтра має повністю залишити Україну.

Докладніше про те, якої погоди чекати найближчими днями, а також які регіони України та коли саме накриє спека (і як довго вона протримається), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що буде з погодою в Києві та області найближчим часом

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що сьогодні ввечері Київ перетинатиме атмосферний фронт, який "дощами допоможе промити" задимлене від пожарищ внаслідок чергової масованої атаки РФ повітря.

"Атмосферний фронт йтиме з північного заходу на південний схід і вже завтра в Україні його не буде", - наголосила експерт у своєму Facebook.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі громадян попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київської області та міста Києва.

Уточнюється, що в другій половині дня п'ятниці, 4 липня (з утриманням вночі 5 липня), ймовірні:

  • грози;
  • подекуди - град та шквали 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - зауважили синоптики.

Повідомляється також, що погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Після гроз і шквалів - спека: коли липень стане пекельним і що буде на вихіднихПрогноз УкрГМЦ для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якої погоди чекати в Україні на вихідних і де буде найтепліше

Згідно з інформацією Діденко, впродовж суботи, 5 липня, в Україні переважатиме суха погода.

"Спека завтра втримається у південній частині, на південному сході України - очікується +30+34 градуси", - уточнила метеоролог.

На решті території України, за її словами, температурний фон буде більш комфортним - в межах 24-28 градусів за Цельсієм.

Виходячи з карти, оприлюдненої Укргідрометцентром, короткочасні дощі впродовж завтрашнього дня ймовірні на майже половині території нашої країни.

Після гроз і шквалів - спека: коли липень стане пекельним і що буде на вихіднихПрогноз погоди на 5 липня (карта: meteo.gov.ua)

Тим часом вже в неділю, 6 липня, погода в Україні очікується:

  • без опадів;
  • з мінливою хмарністю.

Денна температура повітря у деяких містах і регіонах досягатиме 32 градусів вище нуля.

Після гроз і шквалів - спека: коли липень стане пекельним і що буде на вихіднихПрогноз погоди на 6 липня (карта: meteo.gov.ua)

Коли в Україні переважатиме сильна спека й чи довго протримається

За словами Діденко, сильна спека в Україні переважатиме:

  • у понеділок, 7 липня;
  • у вівторок, 8 липня.

Згідно з інформацією УкрГМЦ, температура повітря вдень прогріватиметься у деяких областях до +37 градусів за Цельсієм.

Після гроз і шквалів - спека: коли липень стане пекельним і що буде на вихіднихПрогноз погоди на 7 липня (карта: meteo.gov.ua)

При цьому впродовж 8 липня на значній території України ймовірні короткочасні дощі.

Після гроз і шквалів - спека: коли липень стане пекельним і що буде на вихіднихПрогноз погоди на 8 липня (карта: meteo.gov.ua)

"З 9 липня вона (спека, - Ред.) послабне на заході, півночі, у багатьох центральних областях", - наголосила Діденко.

Проте ще "пектиме" - з температурами +33+37°C:

  • на півдні;
  • на сході;
  • у Дніпропетровській області.

"Війна триває, літо триває, життя триває", - підсумувала синоптик.

Після гроз і шквалів - спека: коли липень стане пекельним і що буде на вихіднихПісля гроз і шквалів - спека: коли липень стане пекельним і що буде на вихіднихПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, минулого року літо в Україні встановило чимало температурних рекордів і видалось непростим для тих людей, які важко переносять спеку.

З огляду на це ми розповідали, чи варто чекати чогось подібного у 2025 році.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Українського гідрометеорологічного центру у Facebook, публікація метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook, офіційний сайт УкрГМЦ.

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