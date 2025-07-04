Після гроз і шквалів - спека: коли липень стане пекельним і що буде на вихідних

Сьогодні в другій половині дня столичний регіон і, зокрема, місто Київ, перетинатиме атмосферний фронт із дощами, грозами й подекуди - градом і шквалами. Він пересуватиметься з північного заходу на південний схід і вже завтра має повністю залишити Україну.

Докладніше про те, якої погоди чекати найближчими днями, а також які регіони України та коли саме накриє спека (і як довго вона протримається), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що буде з погодою в Києві та області найближчим часом

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що сьогодні ввечері Київ перетинатиме атмосферний фронт, який "дощами допоможе промити" задимлене від пожарищ внаслідок чергової масованої атаки РФ повітря.

"Атмосферний фронт йтиме з північного заходу на південний схід і вже завтра в Україні його не буде", - наголосила експерт у своєму Facebook.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі громадян попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київської області та міста Києва.

Уточнюється, що в другій половині дня п'ятниці, 4 липня (з утриманням вночі 5 липня), ймовірні:

грози;

подекуди - град та шквали 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - зауважили синоптики.

Повідомляється також, що погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Прогноз УкрГМЦ для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Якої погоди чекати в Україні на вихідних і де буде найтепліше

Згідно з інформацією Діденко, впродовж суботи, 5 липня, в Україні переважатиме суха погода.

"Спека завтра втримається у південній частині, на південному сході України - очікується +30+34 градуси", - уточнила метеоролог.

На решті території України, за її словами, температурний фон буде більш комфортним - в межах 24-28 градусів за Цельсієм.

Виходячи з карти, оприлюдненої Укргідрометцентром, короткочасні дощі впродовж завтрашнього дня ймовірні на майже половині території нашої країни.

Прогноз погоди на 5 липня (карта: meteo.gov.ua)

Тим часом вже в неділю, 6 липня, погода в Україні очікується:

без опадів;

з мінливою хмарністю.

Денна температура повітря у деяких містах і регіонах досягатиме 32 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на 6 липня (карта: meteo.gov.ua)

Коли в Україні переважатиме сильна спека й чи довго протримається

За словами Діденко, сильна спека в Україні переважатиме:

у понеділок, 7 липня;

у вівторок, 8 липня.

Згідно з інформацією УкрГМЦ, температура повітря вдень прогріватиметься у деяких областях до +37 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди на 7 липня (карта: meteo.gov.ua)

При цьому впродовж 8 липня на значній території України ймовірні короткочасні дощі.

Прогноз погоди на 8 липня (карта: meteo.gov.ua)

"З 9 липня вона (спека, - Ред.) послабне на заході, півночі, у багатьох центральних областях", - наголосила Діденко.

Проте ще "пектиме" - з температурами +33+37°C:

на півдні;

на сході;

у Дніпропетровській області.

"Війна триває, літо триває, життя триває", - підсумувала синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)