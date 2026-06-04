Літній наступ РФ приречений? В ISW пояснили, яку помилку зробили окупанти
Росія намагається оточити Лиман за тією ж схемою, що й у 2022 році - і знову "буксує". Але цього разу стартові позиції окупантів набагато гірші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оцінку американського Інституту вивчення війни (ISW).
Схема не нова
Росія намагається закріпитися на північ, північний схід та схід від Лимана. Аналітики ISW порівнюють це з кампанією влітку 2022 року, коли окупанти хотіли широко оточити місто - від Лимана на північному сході до Ізюму на північному заході.
Тоді спроба провалилась: у вересні-жовтні 2022 року Україна за кілька тижнів вибила росіян і з Ізюму, і з Лимана.
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Позиції гірші, ніж тоді
Станом на червень 2026 року лінія фронту на цьому напрямку значно менш вигідна для Росії, ніж була чотири роки тому.
Спроба оточити Лиман і вийти на Слов'янськ знову не вдається. ISW вказує: російське командування не зробило висновків з минулих провалів і продовжує ставити перед собою нереалістичні цілі - попри погіршення бойових можливостей армії у 2026 році.
Перспективи наступу
Влітку 2026-го Росія навряд чи досягне навіть тактичних успіхів на слов'янському напрямку, не кажучи вже про оперативні здобутки - такий прогноз дають аналітики ISW.
Як повідомляло РБК-Україна, російський наступ на Донбасі загальмував: просування на Покровськ і Костянтинівку зупинилось, а місячні втрати ворога сягнули 35 тисяч осіб.
Нагадаємо, у травні Росія встановила рекорд за кількістю випущених по Україні дронів за весь час повномасштабного вторгнення - 8150 безпілотників, що на 24% більше, ніж у квітні.