Літній наступ РФ приречений? В ISW пояснили, яку помилку зробили окупанти

Росія намагається оточити Лиман за тією ж схемою, що й у 2022 році - і знову "буксує". Але цього разу стартові позиції окупантів набагато гірші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оцінку американського Інституту вивчення війни (ISW).

Схема не нова

Росія намагається закріпитися на північ, північний схід та схід від Лимана. Аналітики ISW порівнюють це з кампанією влітку 2022 року, коли окупанти хотіли широко оточити місто - від Лимана на північному сході до Ізюму на північному заході.

Тоді спроба провалилась: у вересні-жовтні 2022 року Україна за кілька тижнів вибила росіян і з Ізюму, і з Лимана.

Позиції гірші, ніж тоді

Станом на червень 2026 року лінія фронту на цьому напрямку значно менш вигідна для Росії, ніж була чотири роки тому.

Спроба оточити Лиман і вийти на Слов'янськ знову не вдається. ISW вказує: російське командування не зробило висновків з минулих провалів і продовжує ставити перед собою нереалістичні цілі - попри погіршення бойових можливостей армії у 2026 році.

Перспективи наступу

Влітку 2026-го Росія навряд чи досягне навіть тактичних успіхів на слов'янському напрямку, не кажучи вже про оперативні здобутки - такий прогноз дають аналітики ISW.