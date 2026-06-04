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Летнее наступление РФ обречено? В ISW объяснили, какую ошибку сделали оккупанты

09:04 04.06.2026 Чт
2 мин
Россия повторяет тактику, которая уже стоила ей Изюма и Лимана в 2022 году
aimg Елена Чупровская
Летнее наступление РФ обречено? В ISW объяснили, какую ошибку сделали оккупанты Фото: ISW объяснил, почему летнее наступление России обречено (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия пытается окружить Лиман по той же схеме, что и в 2022 году - и снова "буксует". Но на этот раз стартовые позиции оккупантов гораздо хуже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку американского Института изучения войны (ISW).

Схема не новая

Россия пытается закрепиться к северу, северо-востоку и востоку от Лимана. Аналитики ISW сравнивают это с кампанией летом 2022 года, когда оккупанты хотели широко окружить город - от Лимана на северо-востоке до Изюма на северо-западе.

Тогда попытка провалилась: в сентябре-октябре 2022 года Украина за несколько недель выбила россиян и из Изюма, и из Лимана.

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Позиции хуже, чем тогда

По состоянию на июнь 2026 года линия фронта на этом направлении значительно менее выгодна для России, чем была четыре года назад.

Попытка окружить Лиман и выйти на Славянск снова не удается. ISW указывает: российское командование не сделало выводов из прошлых провалов и продолжает ставить перед собой нереалистичные цели - несмотря на ухудшение боевых возможностей армии в 2026 году.

Перспективы наступления

Летом 2026-го Россия вряд ли достигнет даже тактических успехов на славянском направлении, не говоря уже об оперативных достижениях - такой прогноз дают аналитики ISW.

Как сообщало РБК-Украина, российское наступление на Донбассе затормозилось: продвижение на Покровск и Константиновку остановилось, а месячные потери врага достигли 35 тысяч человек.

Напомним, в мае Россия установила рекорд по количеству выпущенных по Украине дронов за все время полномасштабного вторжения - 8150 беспилотников, что на 24% больше, чем в апреле.

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