Чому наступ окупантів зупинився і чи буде мир восени. Аналітика за хвилину

Падіння темпів російського наступу та перенесення війни на територію РФ змусили Кремль нервувати. Поки Сили оборони перерізають логістику ворога, Москва відповідає масованим терором Києва, намагаючись виторгувати мир на власних умовах.

Розбираємо головні інсайди про зміну динаміки на фронті та кулуарні переговори у матеріалі РБК-Україна нижче.

Час уперше за період великої війни почав працювати на Україну. Завдяки концепції активної оборони Олександра Сирського та масовому застосуванню технологій ЗСУ стабілізували фронт. На цьому тлі Банкова бачить шанс завершити гарячу фазу війни до листопада 2026 року – під вибори до Конгресу США.

Головні чинники та події конфлікту:

Уповільнення наступу РФ: Просування окупантів на Покровськ та Костянтинівку застрягло. Втрати ворога сягнули 35 тисяч на місяць, що заледве покривається вербовкою нових контрактників. Для нового прориву або наступу з Білорусі Путіну знадобиться оголосити мобілізацію 100 тисяч осіб та витратити 3 місяці на підготовку.

Технологічна "зона смерті": Масове застосування middle-strike дронів розширило зону ураження на 20-40 км у тил ворога. Це вчетверо збільшило знищення логістики РФ та зробило небезпечним для окупантів сухопутний коридор в Крим.

Паритет у дальніх ударах: Українська дронна кампанія системно нищить ВПК та нафтопереробку РФ. Україна досягла кількісного паритету з РФ у дальніх БПЛА, при цьому 10–12% українських дронів стабільно вражають цілі (проти 3-5% у російських "шахедів").

Терор Києва як шантаж: Після ударів по Московському регіону Росія погрожує атаками кожні 5-10 днів. Справжня мета – спроба зупинити український ВПК та змусити Банкову до "негласного часткового перемир'я" (припинення ударів по Москві в обмін на спокій у Києві).

Перспективи перемир'я до листопада:

Розрахунок Банкової базується на прагненні США врегулювати ситуацію до виборів 3 листопада. Очікується візит в Україну переговорників Дональда Трампа – Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. ЄС також шукає компроміс щодо призначення єдиного посередника.

Позиція Путіна залежатиме від фронту: якщо він остаточно застрягне на Донбасі, то через виснаження економіки та блекаути через українські удари по тилам РФ може перед зимою поставити війну на паузу. Завдання-максимум для України на 5-6 місяців – вийти на прийнятний мир.

Проте навіть у разі заморозки РФ спробує висунути принизливі гуманітарні вимоги, щоб розколоти українське суспільство, провести вибори та "перезапустити" війну проти ослабленої України.