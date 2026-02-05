"Літак-фантом" для Перу: в МЗС розповіли про аферу РФ

Перу скасувало тендер на 63 млн доларів щодо закупівлі літаків Ан-74 після викриття масштабної махінації з боку РФ. Росія намагалася продати "літак-фантом" через підставну фірму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
За даними міністра, схему вдалося зупинити завдяки спільній роботі Міністерства закордонних справ України та державного підприємства "Антонов".
Було встановлено, що компанія з ОАЕ, яка брала участь у тендері, насправді афілійована з Російською Федерацією та використовувала підроблені документи.
"Завдяки зусиллям МЗС України та ДП "Антонов" викрито підставну компанію з ОАЕ, афілійовану з РФ. Російські ділки намагалися продати "літак-фантом" за підробленими документами", - зазначив Сибіга.
В МЗС наголосили, що подібні інциденти підкреслюють важливість перевірки партнерів та прямої співпраці з офіційними представниками українського авіапрому.
"Україна - надійний партнер. Ми цінуємо довіру країн Латинської Америки та Карибського басейну і закликаємо працювати лише з офіційними виробниками", - підкреслив Сибіга.
Нагадаємо, очільник МЗС наголошував, що російському диктатору Володимиру Путіну слід відмовити у спробах формувати нову архітектуру ядерної безпеки після втрати чинності Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).
Він підкреслив, що Росія сама порушила договір і вийшла з нього ще у 2023 році, а зараз Путін використовує його як інструмент ядерного шантажу, щоб підірвати міжнародну підтримку України.
Сибіга також зазначив, що у війні проти України Росія зазнає поразки як на полі бою, так і в економіці.
Протягом 2025 року агресор втратив 480 000 солдат (убитими та пораненими), а темпи окупації українських територій залишаються мінімальними - лише 0,7% додатково.