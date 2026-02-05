"Самолет-фантом" для Перу: в МИД рассказали об афере РФ

По данным министра, схему удалось остановить благодаря совместной работе Министерства иностранных дел Украины и государственного предприятия "Антонов".

Было установлено, что компания из ОАЭ, которая участвовала в тендере, на самом деле аффилирована с Российской Федерацией и использовала поддельные документы.

"Благодаря усилиям МИД Украины и ГП "Антонов" разоблачена подставная компания из ОАЭ, аффилированная с РФ. Российские дельцы пытались продать "самолет-фантом" по поддельным документам", - отметил Сибига.

В МИД отметили, что подобные инциденты подчеркивают важность проверки партнеров и прямого сотрудничества с официальными представителями украинского авиапрома.

"Украина - надежный партнер. Мы ценим доверие стран Латинской Америки и Карибского бассейна и призываем работать только с официальными производителями", - подчеркнул Сибига.