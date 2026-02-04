ua en ru
Війна проти України - провал для Путіна: Сибіга назвав конкретні аргументи

Київ, Середа 04 лютого 2026 15:56
Війна проти України - провал для Путіна: Сибіга назвав конкретні аргументи
Автор: Іван Носальський

Росія у війні проти України зазнає краху як на полі бою, так і в економічному секторі. Протягом 2025 року агресор зазнав колосальних втрат, а темпи окупації територій залишаються мізерними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.

Військовий провал і "антирекорди" просування

Очільник МЗС зазначив, що у 2025 році Росія втратила 480 000 солдатів (убитими і пораненими). За таку ціну Москві вдалося окупувати тільки додаткові 0,7% території України.

Тенденція до уповільнення просування росіян посилилася в січні 2026 року. Незважаючи на щоденні втрати понад 1000 осіб, за місяць окупанти змогли захопити лише 0,04% територій - це найнижчий показник за останні 9 місяців.

При цьому в Донецькій області за два останні роки (з січня 2024-го) РФ окупувала додатково 21% регіону ціною сотень тисяч життів. Ця територія менша, ніж площа Донецької області, яку контролює Україна.

Економіка в глибокій рецесії

Паралельно з військовими невдачами російська економіка демонструє ознаки деградації.

Як звернув увагу Сибіга, дефіцит регіональних бюджетів РФ у 2025 році сягнув рекордних 21 млрд доларів, що у вісім разів перевищує показник 2023 року.

Також Москва не може зупинити падіння виробництва у 12 ключових галузях. У 2025 році закрилося на 15% більше підприємств, ще 10% - на межі банкрутства.

За словами глави МЗС України, через неадекватне планування і санкції російський бюджет цього року може втратити щонайменше 25 млрд доларів доходів від нафти.

Війна повертається в Росію

Сибіга наголосив, що Україна, своєю чергою, посилює удари по військових об'єктах на території РФ. У 2025 році було зафіксовано 719 таких атак, які завдали Росії збитків на 15 млрд доларів.

"Війна повертається туди, звідки вона почалася - до Росії. І це справедливо... Що швидше Путін втратить ілюзії з приводу своєї здатності досягти чогось військовим шляхом, то швидше зусилля з досягнення миру матимуть успіх", - сказав він.

При цьому міністр звернув увагу, що для прискорення завершення війни критично важливим залишається посилення санкційного тиску, зокрема, на "тіньовий флот" РФ та енергетику, а також збільшення оборонної підтримки України.

До слова, раніше Reuters писало про те, що російські доходи від нафти і газу в січні впали до мінімуму з 2020 року. Це сталося через зниження світових цін на сиру нафту і зміцнення російського рубля.

