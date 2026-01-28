ua en ru
Росіяни втратили одразу два літаки: Коваленко назвав моделі

Середа 28 січня 2026 23:30
Росіяни втратили одразу два літаки: Коваленко назвав моделі Фото: ворог втратив два літаки за один день (t.me/ressentimentchannel)
Автор: Едуард Ткач

У середу, 28 січня, російська армія вчергове зазнала втрат. На цей раз ворог позбувся двох літаків - Су-30 і Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

"Росіяни сьогодні втратили два літаки - Су-30 і Су-34", - йдеться у повідомленні.

Також додамо, що у соцмережах поширювалася інформація, що ворог втратив Су-34 разом з екіпажем.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, сьогодні СБУ показали кадри, як українські спецпризначенці провели серію успішних атак по летовищах РФ. У результаті цих ударів було знищено та пошкоджено 15 бортів, що завдало окупантам збитків на понад 1 млрд доларів, а також послабило удари ворога по Україні.

Зокрема, під вогневим ураженням опинилася 5 військових аеродромів в Росії, які використовувалося для базування авіації.

Серед знищеної та пошкодженої техніки: 11 винищувачів і бомбардувальників Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31, транспортний літак Ан-26, а також 3 гелікоптери - Мі-28, Мі-26 та Мі-8.

Також ми писали, що станом на 1 липня 2025 року британська розвідка підбила втрати російської авіації за час повномасштабної війни. Розвідники нарахували, що ворог втратив мінімум 135 військових літаків, з яких понад 30 - це винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Війна в Україні
