Суспільство Освіта Гроші Зміни

Листопад побив 5 температурних рекордів за день: де прогріло до +18 (карта)

Листопад встановив 5 нових температурних рекордів за один день (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни п'ять нових температурних рекордів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких містах зафіксували нові температурні рекорди

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, нові температурні рекорди в Україні було зафіксовано впродовж вчорашнього дня - вівторка, 18 листопада 2025 року.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.

Так, рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у п'ятьох містах України у різних областях:

  • у Сумах - 13,7°C;
  • у Миколаєві - 16,0°C;
  • у Дніпрі - 16,2°C;
  • у Запоріжжі - 17,1°C;
  • у Херсоні - 18,0°C.

Температурні рекорди в Україні впродовж 18 листопада (карта: facebook.com/UkrHMC)

Що відбувається з погодою в Україні сьогодні

Впродовж сьогоднішнього дня - середи, 19 листопада - на погоду на півдні, сході та у центральних областях України впливають атмосферні фронти. Тобто тут імовірні опади.

Тим часом на заході та півночі країни - у полі підвищеного тиску - опадів не прогнозували.

Раніше синоптики УкрГМЦ розповіли, що:

  • південь і схід країни залишатимуться сьогодні в теплій повітряній масі;
  • на решті території внаслідок поширення холодного повітря з північного заходу Європи температура знизиться.

В цілому ж погода по Україні - хмарна з проясненнями. Вітер - переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Найтепліше сьогодні вдень може бути на півдні та сході країни - до 7-12 градусів за Цельсієм, а також у Криму (де стовпчики термометрів можуть піднятись до 15-20 градусів вище нуля).

Найпрохолодніше - у Карпатах, де вдень прогнозували температуру повітря близько 0 градусів.

Прогноз погоди на поточний день (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчора - попри рекордне тепло в деяких областях - листопад приніс сніг у низку областей на заході України.

Сьогодні ж, 19 листопада, білий "килим" накрив деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись із наступного понеділка, 24 листопада.

Читайте також, чого чекати від погоди в Україні завтра і в яких областях прогнозують дощі.

