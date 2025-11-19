Листопад побив 5 температурних рекордів за день: де прогріло до +18 (карта)

Нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни п'ять нових температурних рекордів.
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, нові температурні рекорди в Україні було зафіксовано впродовж вчорашнього дня - вівторка, 18 листопада 2025 року.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.
Так, рекордні значення температури повітря вдень спостерігались у п'ятьох містах України у різних областях:
Впродовж сьогоднішнього дня - середи, 19 листопада - на погоду на півдні, сході та у центральних областях України впливають атмосферні фронти. Тобто тут імовірні опади.
Тим часом на заході та півночі країни - у полі підвищеного тиску - опадів не прогнозували.
В цілому ж погода по Україні - хмарна з проясненнями. Вітер - переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Найтепліше сьогодні вдень може бути на півдні та сході країни - до 7-12 градусів за Цельсієм, а також у Криму (де стовпчики термометрів можуть піднятись до 15-20 градусів вище нуля).
Найпрохолодніше - у Карпатах, де вдень прогнозували температуру повітря близько 0 градусів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчора - попри рекордне тепло в деяких областях - листопад приніс сніг у низку областей на заході України.
Сьогодні ж, 19 листопада, білий "килим" накрив деякі локації в Одеській області. Перший сніг помітили також у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях.
Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила мешканців і гостей нашої держави, що згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом, похолодання в Україні може посилитись із наступного понеділка, 24 листопада.
