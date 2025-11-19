Ноябрь побил 5 температурных рекордов за день: где прогрело до +18 (карта)

Недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны пять новых температурных рекордов.
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, новые температурные рекорды в Украине были зафиксированы в течение вчерашнего дня - вторника, 18 ноября 2025 года.
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили украинцам.
Так, рекордные значения температуры воздуха днем наблюдались в пяти городах Украины в разных областях:
В течение сегодняшнего дня - среды, 19 ноября - на погоду на юге, востоке и в центральных областях Украины влияют атмосферные фронты. То есть здесь вероятны осадки.
Между тем на западе и севере страны - в поле повышенного давления - осадков не прогнозировали.
Ранее синоптики УкрГМЦ рассказали, что:
В целом же погода по Украине - облачная с прояснениями. Ветер - преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Теплее всего сегодня днем может быть на юге и востоке страны - до 7-12 градусов по Цельсию, а также в Крыму (где столбики термометров могут подняться до 15-20 градусов выше нуля).
Прохладнее всего - в Карпатах, где днем прогнозировали температуру воздуха около 0 градусов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что вчера - несмотря на рекордное тепло в некоторых областях - ноябрь принес снег в ряд областей на западе Украины.
Сегодня же, 19 ноября, белый "ковер" накрыл некоторые локации в Одесской области. Первый снег заметили также в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Между тем метеоролог и синоптик Наталка Диденко предупредила жителей и гостей нашего государства, что согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу, похолодание в Украине может усилиться со следующего понедельника, 24 ноября.
