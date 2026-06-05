Письмо Зеленского Путину: что в тексте и как реагируют РФ и США

Президент Владимир Зеленский вчера опубликовал открытое письмо диктатору Владимиру Путину. На него уже отреагировали в Кремле, также свою позицию высказал лидер США Дональд Трамп.

Подробнее о том, что именно написал Зеленский Путину и какая на это уже есть реакция - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Письмо Зеленского

Отметим, за день до публикации письма Зеленский заявил, что Украина пока не является приоритетным вопрос для США, которые занимаются Ираном. Поэтому Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным, чем ждать в очереди, пока США закончат все войны.

А уже вчера вечером появилось открытое письмо президента Украины к Путину.

Зеленский в открытом письме к Путину, в котором предложил прекращение огня (инфографика РБК-Украина)

Украинский лидер отмечает, что РФ не захватит Донбасс в этом году, призывает диктатора завершить войну и сесть за стол переговоров.

По его словам, на время переговоров Украина готова объявить перемирие, а войска предлагается остановить на линии разграничения ("стоим где стоим").

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Вот сокращенный перевод письма:

Изменение отношений: За 26 лет власти в России отношения между странами трансформировались от обсуждения товарооборота до состояния войны, которая стала личным выбором российского лидера.

За 26 лет власти в России отношения между странами трансформировались от обсуждения товарооборота до состояния войны, которая стала личным выбором российского лидера. Война как бремя для России: Война вызывает негативные последствия для россиян: дефицит товаров, рост цен, мобилизацию и отсутствие перспектив окончания конфликта.

Война вызывает негативные последствия для россиян: дефицит товаров, рост цен, мобилизацию и отсутствие перспектив окончания конфликта. Потери и ресурсы : Россия несет огромные потери на фронте (более 30 тысяч убитых и раненых ежемесячно), а ресурсы и политическая сила для поддержания лояльности граждан исчерпываются.

: Россия несет огромные потери на фронте (более 30 тысяч убитых и раненых ежемесячно), а ресурсы и политическая сила для поддержания лояльности граждан исчерпываются. Украинское сопротивление : Украина выстояла несмотря на прогнозы, объединила мир вокруг себя и перенесла войну на территорию России, продемонстрировав способность к полномасштабной защите.

: Украина выстояла несмотря на прогнозы, объединила мир вокруг себя и перенесла войну на территорию России, продемонстрировав способность к полномасштабной защите. Потеря независимой позиции России : Россия стала полностью зависимой от помощи Северной Кореи и Китая, потеряв самостоятельность в принятии решений.

: Россия стала полностью зависимой от помощи Северной Кореи и Китая, потеряв самостоятельность в принятии решений. Предложение закончить войну : Украина предлагает завершить конфликт честно и достойно, отказавшись от пути постоянной войны.

: Украина предлагает завершить конфликт честно и достойно, отказавшись от пути постоянной войны. Формат переговоров : Предлагается двусторонний трек переговоров с привлечением в качестве гарантов США и европейских партнеров на нейтральной территории (Швейцария, Турция или страны Арабского мира).

: Предлагается двусторонний трек переговоров с привлечением в качестве гарантов США и европейских партнеров на нейтральной территории (Швейцария, Турция или страны Арабского мира). Шаги для начала диалога:

Определение четкой даты встречи лидеров. Полное прекращение огня на время переговоров с мониторингом со стороны США. Обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Возвращение вывезенных гражданских и детей.

Перспектива: Выбор по завершению войны остается за российским лидером; в случае продолжения агрессии Украина будет бороться дальше, а внутренняя усталость в России неизбежно приведет к изменениям.

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Мотивы Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что письмо передадут по всем дипломатическим каналам. А источник РБК-Украина в команде президента акцентировал на важности того, что содержание письма идет в Россию, "прежде всего к тем группам там, которые имеют влияние".

Фото: Зеленский в письме дал понять агрессору, что Киев способен резко увеличить цену на войну для Москвы (инфографика РБК-Украина)

Как пояснил в комментарии журналистам советник президента Дмитрий Литвин, главный адресат письма, конечно, Путин, но оно также нацелено на США и других партнеров.

Реакция Кремля

Сам диктатор на письмо еще никак не реагировал, а вот спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо видел. При этом он отметил, что Путину о нем сообщат позже. Песков также повторил заезженный кремлевский тезис, что "если Зеленский хочет переговоров, пусть приезжает в Москву".

И хоть на письмо Путин еще не отреагировал, до этого он уже сделал несколько заявлений о войне в Украине. Причем спектр тем выбрал радикально противоположный. От новых угроз ударом "Орешником" по жилой застройке в Украине до "слава Богу" в случае окончания войны. Путин заявил о готовности к "компромиссам", снова вспомнил о "духе Анкориджа" и не отказался от мечты о Донбассе.

Реакция Трампа

Комментируя журналистам письмо, которое Зеленский направил Путину, президент США отметил, что рад тому, что стороны обсуждают возможность встречи. По его словам, Соединенные Штаты "много сделали", чтобы это стало возможным.

"Я думаю, что это было бы замечательно, если они (Зеленский и Путин - ред.) встретятся", - сказал Трамп в Белом доме, общаясь с прессой.

Он назвал Россию и Украину "прекрасными странами", а также отметив, что и Путин, и Зеленский - "очень хорошие люди".

Фото: Зеленский предлагает закончить честно войну и чтобы не было разжигания конфликта (инфографика РБК-Украина)

Кроме того, Трамп повторил свою традиционную реплику, "что в войне в Украине ежемесячно гибнут 25 тысяч человек", и выразил мнение, что стороны все же придут к "определенным компромиссам" и завершат конфликт.

Американский лидер добавил, что Украина якобы "не продержалась бы и один-два дня", без предоставленной помощи от США.