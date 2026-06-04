ua en ru
Чт, 04 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський розкрив Путіну втрати РФ на фронті та пообіцяв їх збільшити

21:52 04.06.2026 Чт
2 хв
Кількість убитих російських солдатів значно перевищує кількість поранених
aimg Анастасія Никончук
Зеленський розкрив Путіну втрати РФ на фронті та пообіцяв їх збільшити Фото: Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У четвер, 4 червня, президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до російського диктатора. Крім іншого, там було відображено дані про втрати російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна на офіційний сайт президента.

Читайте також: Зеленський написав відкритого листа Путіну

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав свіжу доповідь про втрати російської армії на фронті в Україні за травень. За його словами, знову йдеться про понад 30 тисяч убитих і тяжкопоранених військовослужбовців РФ.

"Ми тримаємо такий показник щомісяця, і по кожній вашій втраті у нас є відеопідтвердження - це не голослівно. Ми знаємо, що у ваших втратах на фронті 63 відсотки - це вбиті, і тільки 37 відсотків - поранені. У XXI столітті армії не можуть дозволити собі такий баланс. Надалі частка вбитих зростатиме", - наголосив Зеленський.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна не розглядає ці дані через призму співчуття до противника, нагадуючи про наслідки війни для української сторони.

Він також наголосив, що для України ключовим залишається питання збереження власних військовослужбовців.

"Ми втрачаємо своїх людей, і кожна наша втрата завдає нам болю. І навіть коли рівень втрат українських становить один до п'яти або один до шести порівняно з російськими втратами, це все одно має велике значення", - резюмував президент.

Нагадуємо, що у відкритому листі президента Володимир Зеленський запропонував провести особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Володимир Путін Війна в Україні
Новини
Україна запропонувала Німеччині "ракетний бартер" задля Patriot, - Bloomberg
Україна запропонувала Німеччині "ракетний бартер" задля Patriot, - Bloomberg
Аналітика
Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Новий податок для банків: наповнення держбюджету чи ризик для економіки України