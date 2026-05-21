Гроші

Лишилося кілька днів: як ветеранам повернути 100% вартості автоцивілки через "Дію"

11:22 21.05.2026 Чт
Частина ветеранів має встигнути подати заяви до 23 травня
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: УБД можуть отримати компенсацію автоцивілки (Getty Images)
Ветерани та ветеранки можуть повернути 100% вартості автоцивілки за пільговими страховими договорами, термін дії яких уже закінчився. Для цього потрібно подати заяву через "Дію" до 23 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Головне:

  • Повне повернення коштів: Можна повернути 100% вартості пільгової автоцивілки за договорами, термін дії яких уже закінчився.
  • Жорсткий дедлайн: Подати заяву на виплату за старими страховками необхідно до 23 травня 2026 року включно.
  • Хто має право: УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни.
  • Куди прийдуть гроші: Після успішного опрацювання заявки фінансова компенсація буде зарахована на "Дія.Картку".

Хто може отримати компенсацію

Йдеться про пільгові договори автоцивілки, укладені після 1 січня 2025 року, які вже втратили чинність.

Послуга доступна:

  • учасникам бойових дій;
  • людям з інвалідністю внаслідок війни.

Водночас посвідчення повинно відображатися у застосунку "Дія".

Також є ще одна важлива умова: автомобіль має використовуватися лише для особистих потреб. Компенсація не поширюється на машини, які використовують для таксі або вантажних перевезень.

Як подати заяву

Оформити компенсацію можна за кілька хвилин у застосунку. Для цього потрібно:

  • відкрити розділ "Ветеран PRO";
  • обрати послугу компенсації автоцивілки;
  • перевірити дані та надіслати заяву.

Після опрацювання заявки кошти надійдуть на "Дія.Картку".

У Мінцифри нагадали, що для чинних страхових договорів подати заяву на компенсацію можна буде й надалі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні не планують автоматично штрафувати водіїв за паперові поліси автоцивілки. У МВС заявили, що для цього немає законодавчих і технічних підстав, а система автофіксації наразі не може перевіряти наявність страховки. Водночас водії все одно можуть отримати штраф під час перевірки поліцією, якщо не матимуть чинного страхового поліса.

Також ми розповідали про запуск нового функціоналу в системі "єЧерга", який автоматично перевірятиме наявність і чинність міжнародної страховки "Зелена картка" для транспорту, що виїжджає за кордон. Якщо на момент прибуття до пункту пропуску поліс буде недійсним або відсутнім, запис у черзі автоматично скасують.

У 5 областях України почалися масштабні перевірки через загрозу з півночі: що важливо знати
