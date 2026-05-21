Осталось несколько дней: как ветеранам вернуть 100% стоимости автогражданки через "Дію"

11:22 21.05.2026 Чт
2 мин
Часть ветеранов должна успеть подать заявления до 23 мая
aimg Татьяна Веремеева
Осталось несколько дней: как ветеранам вернуть 100% стоимости автогражданки через "Дію" Фото: УБД могут получить компенсацию автогражданки (Getty Images)
Ветераны и ветеранки могут вернуть 100% стоимости автогражданки по льготным страховым договорам, срок действия которых уже закончился. Для этого нужно подать заявление через "Дію" до 23 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Главное:

  • Полный возврат средств: Можно вернуть 100% стоимости льготной автогражданки по договорам, срок действия которых уже закончился.
  • Жесткий дедлайн: Подать заявление на выплату по старым страховкам необходимо до 23 мая 2026 года включительно.
  • Кто имеет право: УБД и лица с инвалидностью вследствие войны.
  • Куда придут деньги: После успешной обработки заявки финансовая компенсация будет зачислена на "Дія.Карту".

Кто может получить компенсацию

Речь идет о льготных договорах автогражданки, заключенных после 1 января 2025 года, которые уже утратили силу.

Услуга доступна:

  • участникам боевых действий;
  • людям с инвалидностью вследствие войны.

При этом удостоверение должно отображаться в приложении "Дія".

Также есть еще одно важное условие: автомобиль должен использоваться только для личных нужд. Компенсация не распространяется на машины, которые используют для такси или грузовых перевозок.

Как подать заявление

Оформить компенсацию можно за несколько минут в приложении. Для этого нужно:

  • открыть раздел "Ветеран PRO";
  • выбрать услугу компенсации автогражданки;
  • проверить данные и отправить заявление.

После обработки заявки средства поступят на "Дія.Карту".

В Минцифры напомнили, что для действующих страховых договоров подать заявление на компенсацию можно будет и в дальнейшем.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине не планируют автоматически штрафовать водителей за бумажные полисы автогражданки. В МВД заявили, что для этого нет законодательных и технических оснований, а система автофиксации пока не может проверять наличие страховки. В то же время водители все равно могут получить штраф при проверке полицией, если не будут иметь действующего страхового полиса.

Также мы рассказывали о запуске нового функционала в системе "еЧерга", который автоматически будет проверять наличие и действие международной страховки "Зеленая карта" для транспорта, выезжающего за границу. Если на момент прибытия в пункт пропуска полис будет недействительным или отсутствовать, запись в очереди автоматически отменят.

