Осталось несколько дней: как ветеранам вернуть 100% стоимости автогражданки через "Дію"

Ветераны и ветеранки могут вернуть 100% стоимости автогражданки по льготным страховым договорам, срок действия которых уже закончился. Для этого нужно подать заявление через "Дію" до 23 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" .

Главное: Полный возврат средств: Можно вернуть 100% стоимости льготной автогражданки по договорам, срок действия которых уже закончился.

УБД и лица с инвалидностью вследствие войны. Куда придут деньги: После успешной обработки заявки финансовая компенсация будет зачислена на "Дія.Карту".

Кто может получить компенсацию

Речь идет о льготных договорах автогражданки, заключенных после 1 января 2025 года, которые уже утратили силу.

Услуга доступна:

участникам боевых действий;

людям с инвалидностью вследствие войны.

При этом удостоверение должно отображаться в приложении "Дія".

Также есть еще одно важное условие: автомобиль должен использоваться только для личных нужд. Компенсация не распространяется на машины, которые используют для такси или грузовых перевозок.

Как подать заявление

Оформить компенсацию можно за несколько минут в приложении. Для этого нужно:

открыть раздел "Ветеран PRO";

выбрать услугу компенсации автогражданки;

проверить данные и отправить заявление.

После обработки заявки средства поступят на "Дія.Карту".

В Минцифры напомнили, что для действующих страховых договоров подать заявление на компенсацию можно будет и в дальнейшем.