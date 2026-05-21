Осталось несколько дней: как ветеранам вернуть 100% стоимости автогражданки через "Дію"
Ветераны и ветеранки могут вернуть 100% стоимости автогражданки по льготным страховым договорам, срок действия которых уже закончился. Для этого нужно подать заявление через "Дію" до 23 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Главное:
- Полный возврат средств: Можно вернуть 100% стоимости льготной автогражданки по договорам, срок действия которых уже закончился.
- Жесткий дедлайн: Подать заявление на выплату по старым страховкам необходимо до 23 мая 2026 года включительно.
- Кто имеет право: УБД и лица с инвалидностью вследствие войны.
- Куда придут деньги: После успешной обработки заявки финансовая компенсация будет зачислена на "Дія.Карту".
Кто может получить компенсацию
Речь идет о льготных договорах автогражданки, заключенных после 1 января 2025 года, которые уже утратили силу.
Услуга доступна:
- участникам боевых действий;
- людям с инвалидностью вследствие войны.
При этом удостоверение должно отображаться в приложении "Дія".
Также есть еще одно важное условие: автомобиль должен использоваться только для личных нужд. Компенсация не распространяется на машины, которые используют для такси или грузовых перевозок.
Как подать заявление
Оформить компенсацию можно за несколько минут в приложении. Для этого нужно:
- открыть раздел "Ветеран PRO";
- выбрать услугу компенсации автогражданки;
- проверить данные и отправить заявление.
После обработки заявки средства поступят на "Дія.Карту".
В Минцифры напомнили, что для действующих страховых договоров подать заявление на компенсацию можно будет и в дальнейшем.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине не планируют автоматически штрафовать водителей за бумажные полисы автогражданки. В МВД заявили, что для этого нет законодательных и технических оснований, а система автофиксации пока не может проверять наличие страховки. В то же время водители все равно могут получить штраф при проверке полицией, если не будут иметь действующего страхового полиса.
Также мы рассказывали о запуске нового функционала в системе "еЧерга", который автоматически будет проверять наличие и действие международной страховки "Зеленая карта" для транспорта, выезжающего за границу. Если на момент прибытия в пункт пропуска полис будет недействительным или отсутствовать, запись в очереди автоматически отменят.