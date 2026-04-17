Не лише Трамп. Україна хоче бачити на переговорах з Путіним ще одного президента

За словами міністра, Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США Дональд Трамп та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський - Путін, за участі Ердогана, Трампа. Ми нещодавно передали цей сигнал турецьким партнерам. Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях", - сказав він.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, на початку квітня Ердоган заявив, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.

Раніше Україна вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів".