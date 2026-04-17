Не лише Трамп. Україна хоче бачити на переговорах з Путіним ще одного президента

Україна готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Туреччині, але за участі ще двох президентів.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського МЗС.
За словами міністра, Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США Дональд Трамп та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський - Путін, за участі Ердогана, Трампа. Ми нещодавно передали цей сигнал турецьким партнерам. Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях", - сказав він.
Нагадаємо, на початку квітня Ердоган заявив, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.
Раніше Україна вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.
Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів".
Зеленський у відповідь на слова Венса нагадав, що той не бере участі у тристоронніх переговорах. Президент нагадав, що серед цілей країни-агресорки є окупація територій України, і ця ціль "завжди існувала у тому чи іншому вигляді".
Зазначимо, глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна почує "почує багато нового" для себе від росіян у наступному раунді переговорів. Він наголосив, що атаки на термінали РФ впливають на переговорний процес.