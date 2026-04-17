Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Не лише Трамп. Україна хоче бачити на переговорах з Путіним ще одного президента

14:37 17.04.2026 Пт
2 хв
В якій країні може відбутися зустріч?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Офіс президента)

Україна готова до зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна у Туреччині, але за участі ще двох президентів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського МЗС.

Читайте також: Поважають в США і в Росії: Bloomberg розкрило стиль Буданова в переговорах

За словами міністра, Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США Дональд Трамп та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський - Путін, за участі Ердогана, Трампа. Ми нещодавно передали цей сигнал турецьким партнерам. Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях", - сказав він.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, на початку квітня Ердоган заявив, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.

Раніше Україна вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.

Нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів".

Зеленський у відповідь на слова Венса нагадав, що той не бере участі у тристоронніх переговорах. Президент нагадав, що серед цілей країни-агресорки є окупація територій України, і ця ціль "завжди існувала у тому чи іншому вигляді".

Зазначимо, глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна почує "почує багато нового" для себе від росіян у наступному раунді переговорів. Він наголосив, що атаки на термінали РФ впливають на переговорний процес.

