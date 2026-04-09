Немає глибокого розуміння. Зеленський відповів на слова Венса про "торги за території"

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про "торги" за українську землю, нагадав, що той не бере участі у тристоронніх переговорах.

Про це Зеленський заявив під час Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Віцепрезидент, при всій повазі, не приймає участь у перемовинах США та України і РФ. І я думаю, що якщо б він приймав, і інші посадові особи, напевно... вони б глибше розбиралися, що таке "клаптик", що таке… територія України, незалежна територія України", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що серед цілей країни-агресорки є окупація територій України, і ця ціль "завжди існувала у тому чи іншому вигляді".

"А окупація Сходу - це можливість підготовки плацдарму, можна сказати, для наступних наступальних дій", - пояснив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, 8 квітня Венс, коментуючи переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні, поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів".

Вочевидь, він натякнув на те, що Київ повинен піти на територіальні поступки. Венс також зауважив, що "для танго потрібні двоє", тому Україна та РФ повинні самостійно домовитися.