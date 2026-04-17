Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Не только Трамп. Украина хочет видеть на переговорах с Путиным еще одного президента

14:37 17.04.2026 Пт
2 мин
В какой стране может состояться встреча?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Офис президента)

Украина готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Турции, но при участии еще двух президентов.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского МИДа.

По словам министра, Зеленский готов встретиться с российским диктатором, если участие в переговорах также будут принимать президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский - Путин, с участием Эрдогана, Трампа. Мы недавно передали этот сигнал турецким партнерам. Турция играет важную роль в мирных усилиях", - сказал он.

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, в начале апреля Эрдоган заявил, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Ранее Украина уже провела несколько раундов переговоров с Россией. Стороны не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что Киев не соглашается.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров".

Зеленский в ответ на слова Венса напомнил, что тот не участвует в трехсторонних переговорах. Президент напомнил, что среди целей страны-агрессора есть оккупация территорий Украины, и эта цель "всегда существовала в том или ином виде".

Отметим, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина услышит "услышит много нового" для себя от россиян в следующем раунде переговоров. Он отметил, что атаки на терминалы РФ влияют на переговорный процесс.

