Поважають в США і в Росії: Bloomberg розкрило стиль Буданова в переговорах

10:08 14.04.2026 Вт
3 хв
Керівника ОП назвали ефективним та дещо саркастичним
aimg Олена Чупровська
Фото: керівник Офісу президента Кирило Буданов (Getty Images)

Керівника Офісу президента Кирила Буданова цінують обидві сторони переговорного процесу . Союзники вважають його результативним, а близькі до Кремля чиновники - поважають як бойового офіцера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg, яке поспілкувалося з Будановим та кількома джерелами в різних колах.

Читайте також: Не чекайте падіння Путіна: Буданов назвав єдиний безпечний сценарій для України

Що кажуть союзники

Люди, які спілкувалися з Будановим, зазначають: на міжнародній арені він отримав схвалення від союзників України. Його описують як "різкого, прямолінійного та дещо саркастичного" у переговорах.

Західні чиновники підкреслюють, що він довів свою ефективність - підтримує зворотний канал зв'язку з Москвою та стабільні контакти в Перській затоці. Саме там проходили переговори до того, як їх призупинила війна США та Ізраїлю проти Ірану.

Чому поважають навіть у Росії

"Можливо, ще більш дивно, що російські колеги також поважають Буданова як героя війни, за словами кількох чиновників, близьких до Кремля", - йдеться у публікації Bloomberg.

Водночас в адміністрації Дональда Трампа йому також симпатизують - зокрема, посланець Білого дому Стів Віткофф. Це означає, що Буданова серйозно сприймають усі сторони переговорів.

Сам він охарактеризував стосунки зі США як "добрі", але відмовився уточнювати, з ким найчастіше спілкується в Білому домі.

"Ставки на міжнародній арені ще вищі. Кілька людей, знайомих з цим питанням, сказали, що його підхід до мирних переговорів є ефективнішим, ніж у його попередника", - пише Bloomberg.

Мова про колишнього керівника ОП Андрія Єрмака.

Як сам Буданов описує свій стиль

Керівник ОП називає себе прагматиком. За його словами, переговори з росіянами зосереджені на "мові, цифрах, фактах, датах - все інше не має значення".

Публічно він утримується від зневажливих висловлювань про ворога. Росіяни, за його словами, прагматичні й професійні. "Також дуже добре знають, як вести переговори", - додає Буданов.

Нагадаємо, Буданов очолив Головне управління розвідки Міноборони 5 серпня 2020 року. З 2 січня 2026 року він керує Офісом президента - вже понад 100 днів.

Тим часом, Буданов також заявив, що переговори між Києвом та Москвою рухаються до укладення угоди.

"Я не думаю, що це займе багато часу", - сказав він. Головним стимулом для Кремля він назвав фінансовий чинник: на відміну від України, Росія витрачає власні кошти - вже у трильйонах.

Як повідомляло РБК-Україна, Буданов також пояснив, чому Росія публічно не визнає наслідків українських ударів.

За його словами, визнання означало б демонстрацію власної слабкості, що підривало б риторику Кремля на переговорах.

У Броварах пролунав вибух: імовірно, стався теракт
У Броварах пролунав вибух: імовірно, стався теракт
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта