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Не лише Трамп. Байден також відвідає похорон Папи Франциска

Рим, П'ятниця 25 квітня 2025 19:26
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Не лише Трамп. Байден також відвідає похорон Папи Франциска Фото: колишній президент США Джо Байден та Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Колишній американський президент Джо Байден візьме участь у суботньому похороні Папи Римського Франциска у Ватикані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Байден підтримував тісні робочі та особисті стосунки з Папою Франциском, починаючи з візиту покійного Понтифіка до Сполучених Штатів у 2015 році.

У суботньому похороні Папи у Ватикані, Байден буде у супроводі його дружини Джилл Байден.

Відомо, що Франциск почав своє папство у 2013 році під час адміністрації Обами, але колишній президент Барак Обама не планує бути присутнім, за словами речника Байдена.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп також збираються вилетіти вранці в п'ятницю до Рима.​​​​​​​

Смерть Папи Римського

Нагадаємо, що вранці 21 квітня стало відомо, що помер Папа Римський Франциск.

Вже під вечір Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. За їх даними, у Франциска стався інсульт, в результаті якого він впав у кому та помер.

РБК-Україна писало, що похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, об 11:00 за Києвом.

Більше про поховання Папи Римського - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що лікар, який був біля нього в останні хвилини, розповів про те, як все сталося. РБК-Україна зібрало все, що відомо про смерть Папи Франциска.

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