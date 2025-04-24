Пішов з життя за годину. Лікар розкрив деталі смерті Папи Римського

Папа Римський помер швидко і без болю. Лікар, який був біля нього в останні хвилини, розповів про те, як все сталося.

Лікар римської лікарні "Джемеллі" Серджіо Альф'єрі протягом п'яти останніх тижнів спостерігав за лікуванням Папи. В інтерв'ю газеті Corriere della Sera він розповів, що це почалось ще коли Франциск боровся з подвійною пневмонією на початку цього року.

Альф'єрі сказав, що йому зателефонували близько 5:30 ранку в понеділок і попросили швидко приїхати до Ватикану. Він прибув приблизно через 20 хвилин.

"Я увійшов до його кімнати, і він (Франциск, - ред.) був з відкритими очима. Я переконався, що немає ніяких проблем з диханням. Потім я спробував покликати його на ім'я, але він не відповів мені", - розповів лікар.

За його словами, саме тоді він зрозумів, що більше нічого не може зробити

"Він не реагував на подразники, навіть на больові. У той момент я зрозумів, що більше нічого не можна зробити. Він був у комі", - пояснив Альф'єрі.

Чому Папу Франциска не доправили до лікарні

Лікар повідомив, що в такому стані, транспортування понтифіка було б марним.

"Я пояснив, що госпіталізація була б марною. (Особистий медбрат Папи Массіміліано, - ред.) Страпетті знав, що Папа хотів померти вдома, коли ми були в Джемеллі, він завжди так казав. Невдовзі він помер", - пояснив він.

Лікар зауважив, що зробивши комп'ютерну томографію, вони б мали більш точний діагноз, але не більше.

"Це був один з тих інсультів, які за годину забирають тебе з собою", - підсумував він.