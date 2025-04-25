Не только Трамп. Байден также посетит похороны Папы Франциска

Бывший американский президент Джо Байден примет участие в субботних похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Байден поддерживал тесные рабочие и личные отношения с Папой Франциском, начиная с визита покойного Понтифика в Соединенные Штаты в 2015 году.

В субботних похоронах Папы в Ватикане, Байден будет в сопровождении его жены Джилл Байден.

Известно, что Франциск начал свое папство в 2013 году во время администрации Обамы, но бывший президент Барак Обама не планирует присутствовать, по словам представителя Байдена.