Не лише Саратов: Зеленський розкрив, де сьогодні були "прильоти" по РФ (яскраве відео)

Деталі далекобійних ударів

За словами глави держави, у ніч на сьогодні українські воїни застосували "далекобійні санкції" проти нафтопереробного заводу у Саратові, який розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

Окрім цього, успішні ураження ворожих цілей було зафіксовано в інших регіонах Росії -в Ростовському та Кіровському регіонах, на військовому пункті базування на Каспійському морі.

"Наші Сили оборони України виконують далекобійні завдання згідно із затвердженими пріоритетами плану таких санкцій. Важливий результат. Дякую!" - наголосив Володимир Зеленський.

Розширення географії цілей

Президент також підбив підсумки роботи українських захисників за тиждень.

За його даними, Силам оборони вдалося досягти цілей у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському та Краснодарському регіонах РФ.

Він уточнив, що уражені об'єкти розташовувалися на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від державного кордону України.

"Збройні Сили України, Служба безпеки України, наші розвідки - дякую!" - додав президент.