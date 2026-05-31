Не только Саратов: Зеленский раскрыл, где сегодня были "прилеты" по РФ (яркое видео)

Детали дальнобойных ударов

По словам главы государства, в ночь на сегодня украинские воины применили "дальнобойные санкции" против нефтеперерабатывающего завода в Саратове, который расположен на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

Кроме этого, успешные поражения вражеских целей были зафиксированы в других регионах России - в Ростовском и Кировском регионах, на военном пункте базирования на Каспийском море.

"Наши Силы обороны Украины выполняют дальнобойные задачи согласно утвержденным приоритетам плана таких санкций. Важный результат. Спасибо!" - подчеркнул Владимир Зеленский.

Расширение географии целей

Президент также подвел итоги работы украинских защитников за неделю.

По его данным, Силам обороны удалось достичь целей в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском и Краснодарском регионах РФ.

Он уточнил, что пораженные объекты располагались на расстояниях от 300 до 1200 километров от государственной границы Украины.

"Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, наши разведки - спасибо!" - добавил президент.