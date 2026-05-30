ua en ru
Сб, 30 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський підтвердив удар по нафтобазі РФ за 500 км від України

14:33 30.05.2026 Сб
2 хв
Російська нафтова галузь отримала чергову відповідь від СБУ
aimg Марія Науменко
Зеленський підтвердив удар по нафтобазі РФ за 500 км від України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Нафтова інфраструктура Росії знову опинилася під ударом. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження об'єкта в Краснодарському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Читайте також: Росія втрачає мільйони тонн дизеля через українські атаки на НПЗ, - Reuters

За словами президента, ціль розташовувалася приблизно за 500 кілометрів від українського державного кордону.

"Цілком справедливо повертаємо війну туди, звідки вона й прийшла. Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження", - наголосив Зеленський.

За його словами, під удар потрапив черговий об'єкт російської нафтової галузі в Армавірі Краснодарського краю.

Президент подякував співробітникам Служби безпеки України за проведену операцію та її результат.

"Важливо, що крок за кроком виконуємо план наших далекобійних санкцій - у відповідь за все те, що Росія робить проти нашої країни і людей", - підкреслив він.

Зеленський додав, що Україна використовує різні інструменти тиску на Росію - від юридичних механізмів до практичних ударів по об'єктах, які працюють на російську військову економіку.

"Усі типи наших санкцій - юридичні та цілком практичні далекобійні - працюють на наближення миру. Дякую за влучність", - підсумував глава держави.

Нафтові об'єкти в Росії регулярно стають цілями атак безпілотників. У ніч на 30 травня під атакою дронів опинилися одразу кілька об'єктів паливної інфраструктури Росії та окупованого Криму.

Тоді в Таганрозі загорілися танкер і резервуар із паливом на території порту. Також російські та OSINT-ресурси повідомляли про ймовірні удари по нафтобазі в Армавірі та нафтовій інфраструктурі у Феодосії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Україна Краснодарский край Дрони
Новини
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Аналітика
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві