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Не лише розшук. Які сервіси додали в оновлений "Резерв+" (повний список)

Середа 23 квітня 2025 10:48
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Не лише розшук. Які сервіси додали в оновлений "Резерв+" (повний список) Після оновлення у "Резерв+" з'явились нові сервіси (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Після нещодавнього оновлення у застосунку "Резерв+" з'явилися нові сервіси. Крім того, було додано категорії у запитах виправлення даних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Що змінилось у "Резерв+" після оновлення

Згідно з інформацією МОУ, в оновленні застосунку "Резерв+" з'явилися нові сервіси:

  • можливість дізнатися про зміну даних в реєстрі "Оберіг";
  • можливість отримати розширену інформацію з нього.

Також додалися категорії у запитах виправлення даних.

"Нові сервіси розширюють кількість ситуацій, які можна виправити за допомогою застосунку", - зауважила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, "Резерв+" продовжують робити "зручною екосистемою для військовозобов'язаних, завдяки якій можна усунути свої труднощі без візиту до ТЦК і очікування в чергах".

Як згенерувати розширену інформацію про себе

Завдяки "Резерв+" користувач може згенерувати у форматі PDF розширену інформацію про себе з Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" - щоб бути в курсі, які дані про нього є в ньому.

Це можна зробити:

  • натиснувши на три крапки електронного військового документа;
  • вибравши відповідний розділ.

Сповіщення про зміну інформації в "Оберезі"

Українцям повідомили, що у "Резерв+" додали також push-сповіщення про зміну інформації в "Оберезі".

На першому етапі - це сповіщення про подання та зняття з розшуку.

Не лише розшук. Які сервіси додали в оновлений &quot;Резерв+&quot; (повний список)"Резерв+" сповіщатиме про зміни в реєстрі "Оберіг" (ілюстрація: mod.gov.ua)

Нові категорії у запитах виправлення даних

Насамкінець в МОУ повідомили, що в "Резерв+" з'явились шість нових категорій, які допоможуть виправити неточності в даних:

  • статус "Потребує уточнення" - коли про людину є інформація в реєстрі "Оберіг", але без прив'язки до ТЦК і це потрібно виправити.
  • помилка в персональних даних (наприклад, неправильно написане ім'я, прізвище чи дата народження);
  • статус "Порушення правил військового обліку" - якщо людина вже виправила порушення, проте статус досі відображається;
  • статус "На обліку" - коли людина має бути знята або виключена (наприклад, якщо досягла граничного віку для служби або вступила до лав Сил оборони та більше не є військовозобов'язаною);
  • помилка у даних бронювання - якщо бронювання є, але дані про це не відображаються (або ж вони внесені із помилкою);
  • актуалізація даних про роботу - дозволяє оновити інформацію про місце роботи через реєстр Пенсійного Фонду України.

"Резерв+" в Україні

Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня 2024 року (в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

Спершу в "Резерв+" можна було оновити свої облікові дані, а також створити електронний військово-обліковий документ (який має спеціальний QR-код).

У жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.

У листопаді у "Резерв+" дозволили оформлювати відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.

Читайте також, як військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн і що відомо про цю функцію в "Резерв+".

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