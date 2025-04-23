Не лише розшук. Які сервіси додали в оновлений "Резерв+" (повний список)
Після нещодавнього оновлення у застосунку "Резерв+" з'явилися нові сервіси. Крім того, було додано категорії у запитах виправлення даних громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Що змінилось у "Резерв+" після оновлення
Згідно з інформацією МОУ, в оновленні застосунку "Резерв+" з'явилися нові сервіси:
- можливість дізнатися про зміну даних в реєстрі "Оберіг";
- можливість отримати розширену інформацію з нього.
Також додалися категорії у запитах виправлення даних.
"Нові сервіси розширюють кількість ситуацій, які можна виправити за допомогою застосунку", - зауважила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, "Резерв+" продовжують робити "зручною екосистемою для військовозобов'язаних, завдяки якій можна усунути свої труднощі без візиту до ТЦК і очікування в чергах".
Як згенерувати розширену інформацію про себе
Завдяки "Резерв+" користувач може згенерувати у форматі PDF розширену інформацію про себе з Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг" - щоб бути в курсі, які дані про нього є в ньому.
Це можна зробити:
- натиснувши на три крапки електронного військового документа;
- вибравши відповідний розділ.
Сповіщення про зміну інформації в "Оберезі"
Українцям повідомили, що у "Резерв+" додали також push-сповіщення про зміну інформації в "Оберезі".
На першому етапі - це сповіщення про подання та зняття з розшуку.
"Резерв+" сповіщатиме про зміни в реєстрі "Оберіг" (ілюстрація: mod.gov.ua)
Нові категорії у запитах виправлення даних
Насамкінець в МОУ повідомили, що в "Резерв+" з'явились шість нових категорій, які допоможуть виправити неточності в даних:
- статус "Потребує уточнення" - коли про людину є інформація в реєстрі "Оберіг", але без прив'язки до ТЦК і це потрібно виправити.
- помилка в персональних даних (наприклад, неправильно написане ім'я, прізвище чи дата народження);
- статус "Порушення правил військового обліку" - якщо людина вже виправила порушення, проте статус досі відображається;
- статус "На обліку" - коли людина має бути знята або виключена (наприклад, якщо досягла граничного віку для служби або вступила до лав Сил оборони та більше не є військовозобов'язаною);
- помилка у даних бронювання - якщо бронювання є, але дані про це не відображаються (або ж вони внесені із помилкою);
- актуалізація даних про роботу - дозволяє оновити інформацію про місце роботи через реєстр Пенсійного Фонду України.
"Резерв+" в Україні
Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня 2024 року (в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.
Спершу в "Резерв+" можна було оновити свої облікові дані, а також створити електронний військово-обліковий документ (який має спеціальний QR-код).
У жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.
У листопаді у "Резерв+" дозволили оформлювати відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.
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