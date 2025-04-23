Не только розыск. Какие сервисы добавили в обновленный "Резерв+" (полный список)

После недавнего обновления в приложении "Резерв+" появились новые сервисы. Кроме того, были добавлены категории в запросах исправления данных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Что изменилось в "Резерв+" после обновления

Согласно информации МОУ, в обновлении приложения "Резерв+" появились новые сервисы:

возможность узнать об изменении данных в реестре "Оберег";

возможность получить расширенную информацию из него.

Также добавились категории в запросах исправления данных.

"Новые сервисы расширяют количество ситуаций, которые можно исправить с помощью приложения", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, "Резерв+" продолжают делать "удобной экосистемой для военнообязанных, благодаря которой можно устранить свои трудности без визита в ТЦК и ожидания в очередях".

Как сгенерировать расширенную информацию о себе

Благодаря "Резерв+" пользователь может сгенерировать в формате PDF расширенную информацию о себе из Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" - чтобы быть в курсе, какие данные о нем в нем есть.

Это можно сделать:

нажав на три точки электронного военного документа;

выбрав соответствующий раздел.

Оповещение об изменении информации в "Обереге"

Украинцам сообщили, что в "Резерв+" добавили также push-оповещения об изменении информации в "Обереге".

На первом этапе - это оповещения о подаче и снятии с розыска.

"Резерв+" будет извещать об изменениях в реестре "Оберег" (иллюстрация: mod.gov.ua)

Новые категории в запросах исправления данных

В завершение в МОУ сообщили, что в "Резерв+" появились шесть новых категорий, которые помогут исправить неточности в данных: