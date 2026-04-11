Не лише релігія: чому навіть атеїсти в Україні святкують Великдень (результати опитування)

10:25 11.04.2026 Сб
Українці розповіли, з чим у них асоціюється Великдень в умовах війни
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Великодній кошик (Getty Images)

Великдень в Україні в умовах війни не втрачає значення, а навпаки - набуває нових сенсів. Для більшості українців це свято залишається важливим, але дедалі частіше поєднує релігійні, культурні та сімейні значення.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на результати опитування дослідницької компанії Gradus.

Головне:

  • Масовість: Великдень святкують 95% українців, що робить його одним із найпопулярніших свят у країні.
  • Сенси: Третина опитаних вважає свято релігійним, чверть - сімейним, а кожний четвертий сприймає його як культурну традицію.
  • Церква та безпека: Відвідати храм планують 62% громадян, тоді як третина відмовиться від візиту, зокрема через питання безпеки.
  • Формат: Більшість (68%) залишаться вдома: або самі, або з найближчим колом друзів та родини.
  • Емоції: Головна асоціація з Великоднем у 2026 році - це надія (44%), хоча люди також відчувають втому та напруженість.

Майже всі українці святкують Великдень

Згідно з дослідженням, 95% українців відзначають Великдень - це один із найвищих показників серед усіх календарних свят.

Такий рівень робить його не лише релігійною подією, а й соціальним явищем, яке об’єднує навіть тих, хто не асоціює себе з конкретною конфесією.

Скільки українців святкують Великдень (інфографіка: Gradus)

Віра залишається важливою, але не єдиною

Більшість опитаних ідентифікують себе з християнством:

  • 35% - із Православною церквою України;
  • 28% - з православ’ям без уточнення;
  • близько 8% - греко-католики;
  • близько 8% - віряни УПЦ (МП).

Частка атеїстів та агностиків зменшилася з 15% до 11%.

Водночас дослідження показує, що релігійна ідентичність важлива, але не є єдиною призмою сприйняття свята.

Традиції, родина і культура

Найчастіше українці асоціюють Великдень з дотриманням традицій, релігійним змістом, часом для родини. Водночас чверть українців сприймає його як культурне свято.

Значення Великодня для українців (інфографіка: Gradus)

Якщо обрати одну характеристику:

  • третина вважає його передусім релігійним;
  • чверть - сімейним;
  • 25% - традицією, а не релігією.

Попри різні трактування, 84% опитаних погоджуються, що Великдень є важливою частиною української ідентичності. Це одне з небагатьох свят, де поєднуються культурні та релігійні сенси.

У 2026 році українці найчастіше асоціюють свято з надією (44%), радістю (28%) та спокоєм (18%). Водночас присутні й складні емоції - втома, напруженість, обережність. Це свідчить про те, що свято не відриває людей від реальності, але допомагає її переживати.

Які емоції викликає Великдень у українців у 2026 році? (інфографіка: Gradus)

Чи підуть українці до церкви

Близько 62% українців планують відвідати храм у різні дні Великодня, зокрема 39% - у неділю. Водночас 34% жителів нашої країни не планують йти до церкви, а 15% ще не визначилися. Одним із ключових факторів відмови є питання безпеки.

Що стосується формату святкування, то цьогоріч більшість людей планують святкувати вдома, серед них:

  • 38% святкуватимуть вдома без гостей;
  • 30% - вдома з родиною або друзями;
  • 14% - підуть у гості.

Традиційні страви залишаються незмінними - паска та крашанки.

Чому святкують навіть нерелігійні українці

Серед тих, хто не належить до жодної конфесії:

  • 52% сприймають Великдень як культурне свято;
  • 42% - як сімейну традицію;
  • 40% - як привід зібратися з близькими.

Як зазначає соціологиня Євгенія Близнюк, Великдень залишається одним із найзначущіших свят, яке виходить за межі релігії. За її словами, сьогодні це не лише про віру, а й про родину, традиції та емоційну підтримку - спільний досвід, який об’єднує українців навіть у складні часи.

Раніше РБК-Україна писало про посилення заходів безпеки на Великдень. Поліція працюватиме у посиленому режимі, чергуватиме біля храмів і місць скупчення людей та може проводити вибіркові перевірки, закликаючи громадян дотримуватися правил безпеки і реагувати на тривоги.

Також ми розповідали, як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" 12 квітня.

