Не лише релігія: чому навіть атеїсти в Україні святкують Великдень (результати опитування)

Великдень в Україні в умовах війни не втрачає значення, а навпаки - набуває нових сенсів. Для більшості українців це свято залишається важливим, але дедалі частіше поєднує релігійні, культурні та сімейні значення.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на результати опитування дослідницької компанії Gradus.

Головне: Масовість: Великдень святкують 95% українців, що робить його одним із найпопулярніших свят у країні.

Сенси: Третина опитаних вважає свято релігійним, чверть - сімейним, а кожний четвертий сприймає його як культурну традицію.

Церква та безпека: Відвідати храм планують 62% громадян, тоді як третина відмовиться від візиту, зокрема через питання безпеки.

Формат: Більшість (68%) залишаться вдома: або самі, або з найближчим колом друзів та родини.

Емоції: Головна асоціація з Великоднем у 2026 році - це надія (44%), хоча люди також відчувають втому та напруженість.

Майже всі українці святкують Великдень

Згідно з дослідженням, 95% українців відзначають Великдень - це один із найвищих показників серед усіх календарних свят.

Такий рівень робить його не лише релігійною подією, а й соціальним явищем, яке об’єднує навіть тих, хто не асоціює себе з конкретною конфесією.



Скільки українців святкують Великдень (інфографіка: Gradus)

Віра залишається важливою, але не єдиною

Більшість опитаних ідентифікують себе з християнством:

35% - із Православною церквою України;

28% - з православ’ям без уточнення;

близько 8% - греко-католики;

близько 8% - віряни УПЦ (МП).

Частка атеїстів та агностиків зменшилася з 15% до 11%.

Водночас дослідження показує, що релігійна ідентичність важлива, але не є єдиною призмою сприйняття свята.

Традиції, родина і культура

Найчастіше українці асоціюють Великдень з дотриманням традицій, релігійним змістом, часом для родини. Водночас чверть українців сприймає його як культурне свято.



Значення Великодня для українців (інфографіка: Gradus)

Якщо обрати одну характеристику:

третина вважає його передусім релігійним;

чверть - сімейним;

25% - традицією, а не релігією.

Попри різні трактування, 84% опитаних погоджуються, що Великдень є важливою частиною української ідентичності. Це одне з небагатьох свят, де поєднуються культурні та релігійні сенси.

У 2026 році українці найчастіше асоціюють свято з надією (44%), радістю (28%) та спокоєм (18%). Водночас присутні й складні емоції - втома, напруженість, обережність. Це свідчить про те, що свято не відриває людей від реальності, але допомагає її переживати.



Які емоції викликає Великдень у українців у 2026 році? (інфографіка: Gradus)

Чи підуть українці до церкви

Близько 62% українців планують відвідати храм у різні дні Великодня, зокрема 39% - у неділю. Водночас 34% жителів нашої країни не планують йти до церкви, а 15% ще не визначилися. Одним із ключових факторів відмови є питання безпеки.

Що стосується формату святкування, то цьогоріч більшість людей планують святкувати вдома, серед них:

38% святкуватимуть вдома без гостей;

30% - вдома з родиною або друзями;

14% - підуть у гості.

Традиційні страви залишаються незмінними - паска та крашанки.

Чому святкують навіть нерелігійні українці

Серед тих, хто не належить до жодної конфесії:

52% сприймають Великдень як культурне свято;

42% - як сімейну традицію;

40% - як привід зібратися з близькими.

Як зазначає соціологиня Євгенія Близнюк, Великдень залишається одним із найзначущіших свят, яке виходить за межі релігії. За її словами, сьогодні це не лише про віру, а й про родину, традиції та емоційну підтримку - спільний досвід, який об’єднує українців навіть у складні часи.