Поліція переходить на посилений режим на Великдень: де чекати на перевірки та патрулі

У період Великодніх свят Національна поліція працює у посиленому режимі. Її екіпажі наближені до місць скупчення людей, також можуть здійснюватися вибіркові перевірки.

"Наше ключове завдання - забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах", - наголосила вона.

Гірдвіліс додала, що екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь. За необхідності можуть проводитися превентивні заходи, зокрема вибіркові поверхневі перевірки, виключно з метою недопущення провокацій та гарантування безпеки людей.

"Водночас ми наголошуємо: в умовах воєнного стану загроза залишається реальною, незалежно від свят чи дат. Тому закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень та сприяти поліцейським у виконанні їхніх обов’язків", - зазначила речниця Нацполіції.

Гірдвіліс також закликала всіх українців бути уважними і у разі виявлення підозрілих предметів - покинутих сумок, наплічників, валіз тощо, повідомляти про такі знахідки на 102.

Великоднє перемир’я

Нагадаємо, 30 березня український президент Володимир Зеленський відповів на запитання, чи запропонує Україна країні-агресорці великоднє перемир’я та які міжнародні гарантії знадобляться для того, щоб РФ "не використала паузу для зміцнення своїх військових позицій".

Пізніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "чіткої ініціативи щодо великоднього перемир’я" від українського президента не пролунало.