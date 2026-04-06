ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на Великдень: графік роботи 12 квітня

20:15 06.04.2026 Пн
2 хв
Чи можна відправити або отримати посилки на Великдень?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Як працюватиме пошта на Великдень? (Getty Images)

На Великдень українські поштові оператори змінять графік роботи відділень. Йдеться про скорочений режим і пізніше відкриття у святковий день.

РБК-Україна розповідає, як планувати відправки та отримання посилок у святкові дні.

Читайте також: Великдень не за горами: чи матимуть українці додатковий вихідний цього року

Головне:

  • Зміни на 12 квітня: Поштові оператори працюватимуть за скороченим графіком на Великдень.
  • Графік роботи "Укрпошти": Відділення почнуть приймати відвідувачів не раніше 12:00.
  • Графік роботи "Нової пошти": Оператор працюватиме протягом 6 годин - з 10:00 до 16:00.
  • Повернення до звичайного графіка: З понеділка, 13 квітня, обидві компанії відновлять роботу у штатному режимі.
  • Де дізнатися точний графік: Більше інформації про роботу відділень можна знайти у додатках та на сайтах компаній.

Графік роботи "Укрпошти"

Національний поштовий оператор змістив час відкриття відділень у неділю, щоб надати співробітникам можливість відвідати ранкову службу та провести час із родинами:

  • 12 квітня (неділя) - всі відділення відкриються о 12:00;
  • 13 квітня (понеділок) - стандартний графік роботи.

Як працюватиме пошта 12 квітня? (інфографіка: РБК-Україна)

Графік роботи "Нової пошти"

Компанія "Нова пошта" також запровадила зміни для зручності клієнтів та персоналу, проте працюватиме за власним святковим графіком:

  • 11 квітня (субота) - у звичному режимі;
  • 12 квітня (неділя) - скорочений робочий день, з 10:00 до 16:00;
  • 13 квітня (понеділок) - за стандартним графіком.

Для уточнення розкладу конкретного відділення "Нової пошти" клієнтам рекомендують скористатися мобільним застосунком або перевірити інформацію на офіційному сайті.

Раніше РБК-Україна розповідало про ключові релігійні дати квітня 2026 року для вірян Православної Церкви України. Місяць насичений важливими подіями, зокрема Страсним тижнем і святкуванням Великодня 12 квітня, а також іншими значущими днями церковного календаря.

Також ми писали, які обмеження діятимуть на Великдень у різних містах України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Великдень Новая почта Укрпошта
Новини
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла