Як працюватимуть "Нова пошта" та "Укрпошта" на Великдень: графік роботи 12 квітня
На Великдень українські поштові оператори змінять графік роботи відділень. Йдеться про скорочений режим і пізніше відкриття у святковий день.
РБК-Україна розповідає, як планувати відправки та отримання посилок у святкові дні.
Головне:
- Зміни на 12 квітня: Поштові оператори працюватимуть за скороченим графіком на Великдень.
- Графік роботи "Укрпошти": Відділення почнуть приймати відвідувачів не раніше 12:00.
- Графік роботи "Нової пошти": Оператор працюватиме протягом 6 годин - з 10:00 до 16:00.
- Повернення до звичайного графіка: З понеділка, 13 квітня, обидві компанії відновлять роботу у штатному режимі.
- Де дізнатися точний графік: Більше інформації про роботу відділень можна знайти у додатках та на сайтах компаній.
Графік роботи "Укрпошти"
Національний поштовий оператор змістив час відкриття відділень у неділю, щоб надати співробітникам можливість відвідати ранкову службу та провести час із родинами:
- 12 квітня (неділя) - всі відділення відкриються о 12:00;
- 13 квітня (понеділок) - стандартний графік роботи.
Як працюватиме пошта 12 квітня? (інфографіка: РБК-Україна)
Графік роботи "Нової пошти"
Компанія "Нова пошта" також запровадила зміни для зручності клієнтів та персоналу, проте працюватиме за власним святковим графіком:
- 11 квітня (субота) - у звичному режимі;
- 12 квітня (неділя) - скорочений робочий день, з 10:00 до 16:00;
- 13 квітня (понеділок) - за стандартним графіком.
Для уточнення розкладу конкретного відділення "Нової пошти" клієнтам рекомендують скористатися мобільним застосунком або перевірити інформацію на офіційному сайті.
