На Великдень є загроза терактів: СБУ звернулася до українців із важливим проханням

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні на Великдень. Навіть попри великоднє перемир'я, ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

У СБУ звернули увагу, що спецслужба регулярно викриває російську агентуру, яка намагається штучно розпалити конфлікти між представниками різних конфесій та релігійних громад. Також Служба безпеки викриває спроби ворога вербувати українців для підготовки терактів та коригування ракетних і дронових ударів.

"Основними "цілями" окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення та розташування мирних об'єктів", - зазначили в спецслужбі.

На цьому тлі СБУ закликала українців у період Великодня:

бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;

не піддаватися на провокації або підбурювання до незаконних дій;

повідомляти правоохоронним органам про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації або становити потенційну загрозу;

повідомляти про контакти з незнайомцями, які пропонують "легкий заробіток";

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;

у разі потреби надавати допомогу іншим громадянам;

дотримуватися встановленої комендантської години.

