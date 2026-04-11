Не только религия: почему даже атеисты в Украине празднуют Пасху (результаты опроса)

Пасха в Украине в условиях войны не теряет значения, а наоборот - приобретает новые смыслы. Для большинства украинцев этот праздник остается важным, но все чаще сочетает религиозные, культурные и семейные значения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Gradus.

Главное: Массовость: Пасху празднуют 95% украинцев, что делает ее одним из самых популярных праздников в стране.

Почти все украинцы празднуют Пасху

Согласно исследованию, 95% украинцев отмечают Пасху - это один из самых высоких показателей среди всех календарных праздников.

Такой уровень делает ее не только религиозным событием, но и социальным явлением, которое объединяет даже тех, кто не ассоциирует себя с конкретной конфессией.



Сколько украинцев празднуют Пасху (инфографика: Gradus)

Вера остается важной, но не единственной

Большинство опрошенных идентифицируют себя с христианством:

35% - с Православной церковью Украины;

28% - с православием без уточнения;

около 8% - греко-католики;

около 8% - верующие УПЦ (МП).

Доля атеистов и агностиков уменьшилась с 15% до 11%.

В то же время исследование показывает, что религиозная идентичность важна, но не является единственной призмой восприятия праздника.

Традиции, семья и культура

Чаще всего украинцы ассоциируют Пасху с соблюдением традиций, религиозным содержанием, временем для семьи. В то же время четверть украинцев воспринимает ее как культурный праздник.



Значение Пасхи для украинцев (инфографика: Gradus)

Если выбрать одну характеристику:

треть считает его прежде всего религиозным;

четверть - семейным;

25% - традицией, а не религией.

Несмотря на различные трактовки, 84% опрошенных соглашаются, что Пасха является важной частью украинской идентичности. Это один из немногих праздников, где сочетаются культурные и религиозные смыслы.

В 2026 году украинцы чаще всего ассоциируют праздник с надеждой (44%), радостью (28%) и спокойствием (18%). В то же время присутствуют и сложные эмоции - усталость, напряженность, осторожность. Это свидетельствует о том, что праздник не отрывает людей от реальности, но помогает ее переживать.



Какие эмоции вызывает Пасха у украинцев в 2026 году? (инфографика: Gradus)

Пойдут ли украинцы в церковь

Около 62% украинцев планируют посетить храм в разные дни Пасхи, в том числе 39% - в воскресенье. В то же время 34% жителей нашей страны не планируют идти в церковь, а 15% еще не определились. Одним из ключевых факторов отказа является вопрос безопасности.

Что касается формата празднования, то в этом году большинство людей планируют праздновать дома, среди них:

38% будут праздновать дома без гостей;

30% - дома с семьей или друзьями;

14% - пойдут в гости.

Традиционные блюда остаются неизменными - пасха и пасхальные яйца.

Почему празднуют даже нерелигиозные украинцы

Среди тех, кто не принадлежит ни к одной конфессии:

52% воспринимают Пасху как культурный праздник;

42% - как семейную традицию;

40% - как повод собраться с близкими.

Как отмечает социолог Евгения Близнюк, Пасха остается одним из самых значимых праздников, который выходит за пределы религии. По ее словам, сегодня это не только о вере, но и о семье, традициях и эмоциональной поддержке - совместный опыт, который объединяет украинцев даже в сложные времена.