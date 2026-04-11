ua en ru
Сб, 11 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Не только религия: почему даже атеисты в Украине празднуют Пасху (результаты опроса)

10:25 11.04.2026 Сб
4 мин
Украинцы рассказали, с чем у них ассоциируется Пасха в условиях войны
aimg Татьяна Веремеева
Не только религия: почему даже атеисты в Украине празднуют Пасху (результаты опроса) Фото: Пасхальная корзина (Getty Images)

Пасха в Украине в условиях войны не теряет значения, а наоборот - приобретает новые смыслы. Для большинства украинцев этот праздник остается важным, но все чаще сочетает религиозные, культурные и семейные значения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Gradus.

Главное:

  • Массовость: Пасху празднуют 95% украинцев, что делает ее одним из самых популярных праздников в стране.
  • Смыслы: Треть опрошенных считает праздник религиозным, четверть - семейным, а каждый четвертый воспринимает его как культурную традицию.
  • Церковь и безопасность: Посетить храм планируют 62% граждан, тогда как треть откажется от визита, в частности из-за вопросов безопасности.
  • Формат: Большинство (68%) останутся дома: или сами, или с ближайшим кругом друзей и семьи.
  • Эмоции: Главная ассоциация с Пасхой в 2026 году - это надежда (44%), хотя люди также чувствуют усталость и напряженность.

Почти все украинцы празднуют Пасху

Согласно исследованию, 95% украинцев отмечают Пасху - это один из самых высоких показателей среди всех календарных праздников.

Такой уровень делает ее не только религиозным событием, но и социальным явлением, которое объединяет даже тех, кто не ассоциирует себя с конкретной конфессией.

Сколько украинцев празднуют Пасху (инфографика: Gradus)
Сколько украинцев празднуют Пасху (инфографика: Gradus)

Вера остается важной, но не единственной

Большинство опрошенных идентифицируют себя с христианством:

  • 35% - с Православной церковью Украины;
  • 28% - с православием без уточнения;
  • около 8% - греко-католики;
  • около 8% - верующие УПЦ (МП).

Доля атеистов и агностиков уменьшилась с 15% до 11%.

В то же время исследование показывает, что религиозная идентичность важна, но не является единственной призмой восприятия праздника.

Традиции, семья и культура

Чаще всего украинцы ассоциируют Пасху с соблюдением традиций, религиозным содержанием, временем для семьи. В то же время четверть украинцев воспринимает ее как культурный праздник.

Значение Пасхи для украинцев (инфографика: Gradus)
Значение Пасхи для украинцев (инфографика: Gradus)

Если выбрать одну характеристику:

  • треть считает его прежде всего религиозным;
  • четверть - семейным;
  • 25% - традицией, а не религией.

Несмотря на различные трактовки, 84% опрошенных соглашаются, что Пасха является важной частью украинской идентичности. Это один из немногих праздников, где сочетаются культурные и религиозные смыслы.

В 2026 году украинцы чаще всего ассоциируют праздник с надеждой (44%), радостью (28%) и спокойствием (18%). В то же время присутствуют и сложные эмоции - усталость, напряженность, осторожность. Это свидетельствует о том, что праздник не отрывает людей от реальности, но помогает ее переживать.

Какие эмоции вызывает Пасха у украинцев в 2026 году? (инфографика: Gradus)
Какие эмоции вызывает Пасха у украинцев в 2026 году? (инфографика: Gradus)

Пойдут ли украинцы в церковь

Около 62% украинцев планируют посетить храм в разные дни Пасхи, в том числе 39% - в воскресенье. В то же время 34% жителей нашей страны не планируют идти в церковь, а 15% еще не определились. Одним из ключевых факторов отказа является вопрос безопасности.

Что касается формата празднования, то в этом году большинство людей планируют праздновать дома, среди них:

  • 38% будут праздновать дома без гостей;
  • 30% - дома с семьей или друзьями;
  • 14% - пойдут в гости.

Традиционные блюда остаются неизменными - пасха и пасхальные яйца.

Почему празднуют даже нерелигиозные украинцы

Среди тех, кто не принадлежит ни к одной конфессии:

  • 52% воспринимают Пасху как культурный праздник;
  • 42% - как семейную традицию;
  • 40% - как повод собраться с близкими.

Как отмечает социолог Евгения Близнюк, Пасха остается одним из самых значимых праздников, который выходит за пределы религии. По ее словам, сегодня это не только о вере, но и о семье, традициях и эмоциональной поддержке - совместный опыт, который объединяет украинцев даже в сложные времена.

Ранее РБК-Украина писало об усилении мер безопасности на Пасху. Полиция будет работать в усиленном режиме, дежурить возле храмов и мест скопления людей и может проводить выборочные проверки, призывая граждан соблюдать правила безопасности и реагировать на тревоги.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пасха
Новости
Трамп намерен массово помиловать своих сотрудников перед уходом с поста, - WSJ
Аналитика
