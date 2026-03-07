Не лише морози. Експерт пояснив, чому насправді в Україні роками жахливі дороги

Чому дороги в Україні катастрофічно псуються

Про ситуацію зі станом доріг в Україні розповів викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва й архітектури (КНУБА) та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов.

Він нагадав, що "якість доріг в Україні - проблема давня". При цьому нинішня ситуація, за його словами, "виглядає особливо контрастно".

"До створення Дорожнього фонду дороги були масово зруйновані, а через дефіцит грошей переважав ямковий ремонт", - зауважив спеціаліст.

Водночас він визнав: після запуску фонду та програми "Велике будівництво" обсяги капітальних ремонтів суттєво зросли - до понад 5 000 км на рік.

Тоді з'явилося багато якісно відремонтованих ділянок, і це підвищило очікування суспільства.

"Ця зима не була аномальною. Радше типовою для України. Проблема в іншому", - наголосив Беспалов.

Крім того, спеціаліст пояснив, які фактори впливають на стан доріг найбільше:

перепади температур (замерзання/відтавання), які руйнують покриття;

тріщини, які не ремонтуються вчасно через брак фінансування;

перевантажені фури, які прискорюють руйнування;

рух важкої техніки, який також впливає на стан покриття.

Крім того, у багатьох доріг завершився гарантійний термін (після капремонтів під Євро-2012).

"Головне - нині кошти Дорожнього фонду спрямовуються переважно на оборону, а без регулярного обслуговування навіть якісна дорога швидко деградує", - повідомив фахівець.

На стан доріг в Україні впливають різні фактори (інфографіка РБК-Україна)

На запитання, чи врятували б ситуацію кращі матеріали, Беспалов відповів: "Частково - так".

"Але без системного обслуговування і контролю навантажень навіть найкращі матеріали не гарантують довговічності при -20°C і частих перепадах температур", - розповів він.

Експерт пояснив, що під час холодної зими (коли температура коливається від "плюсів" до "мінусів") вода:

затікає у вже існуючі тріщини та ями на дорогах;

замерзає і розширюється;

буквально підриває асфальт ізсередини.

Отже, щоб конструкція не "набухала", нею треба займатися з осені - тріщини на дорозі треба латати до холодів.

Якщо ж дорога 15 років (а то і більше) була без ремонту, то в неї, за словами Беспалова, точно ослаблена сама конструкція дорожнього "одягу".

Йдеться про багатошаровий "пиріг" з піску, щебню та асфальту або асфальтобетону, який витримує вагу автомобілів і має захищати саму дорогу від руйнування водою чи морозом.