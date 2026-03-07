Не только морозы. Эксперт объяснил, почему на самом деле в Украине годами ужасные дороги

Почему дороги в Украине катастрофически портятся

О ситуации с состоянием дорог в Украине рассказал преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов.

Он напомнил, что "качество дорог в Украине - проблема давняя". При этом нынешняя ситуация, по его словам, "выглядит особенно контрастно".

"До создания Дорожного фонда дороги были массово разрушены, а из-за дефицита денег преобладал ямочный ремонт", - отметил специалист.

В то же время он признал: после запуска фонда и программы "Большая стройка" объемы капитальных ремонтов существенно выросли - до более 5 000 км в год.

Тогда появилось много качественно отремонтированных участков, и это повысило ожидания общества.

"Эта зима не была аномальной. Скорее типичной для Украины. Проблема в другом", - подчеркнул Беспалов.

Специалист объяснил, какие факторы влияют на состояние дорог больше всего:

перепады температур (замерзание/оттаивание), которые разрушают покрытие;

трещины, которые не ремонтируются вовремя из-за нехватки финансирования;

перегруженные фуры, которые ускоряют разрушение;

движение тяжелой техники, которое также влияет на состояние покрытия.

Кроме того, у многих дорог истек гарантийный срок (после капремонтов под Евро-2012).

"Главное - сейчас средства Дорожного фонда направляются преимущественно на оборону, а без регулярного обслуживания даже качественная дорога быстро деградирует", - сообщил специалист.

На состояние дорог в Украине влияют разные факторы (инфографика РБК-Украина)

На вопрос, спасли бы ситуацию лучшие материалы, Беспалов ответил: "Частично - да".

"Но без системного обслуживания и контроля нагрузок даже самые лучшие материалы не гарантируют долговечности при -20°C и частых перепадах температур", - рассказал он.

Эксперт обьяснил, что во время холодной зимы (когда температура колеблется от "плюсов" до "минусов") вода:

затекает в уже существующие трещины и ямы на дорогах;

замерзает и расширяется;

буквально подрывает асфальт изнутри.

Следовательно, чтобы конструкция не "набухала", ею нужно заниматься с осени - трещины на дороге надо латать до холодов.

Если же дорога 15 лет (а то и больше) была без ремонта, то у нее, по словам Беспалова, точно ослаблена сама конструкция дорожной "одежды".

Речь идет о многослойном "пироге" из песка, щебня и асфальта или асфальтобетона, который выдерживает вес автомобилей и должен защищать саму дорогу от разрушения водой или морозом.