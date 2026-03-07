Не лише морози. Експерт пояснив, чому насправді в Україні роками жахливі дороги
Стан доріг в Україні - проблема серйозна й давня. Проте нинішня ситуація особливо складна, адже проїхати великою трасою між містами без "маневрування" між ямами - майже неможливо.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мільярди на ями. Як зима знищила дороги в Україні та чи є гроші на терміновий ремонт".
Чому дороги в Україні катастрофічно псуються
Про ситуацію зі станом доріг в Україні розповів викладач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва й архітектури (КНУБА) та директор команди "ПроМобільність" Дмитро Беспалов.
Він нагадав, що "якість доріг в Україні - проблема давня". При цьому нинішня ситуація, за його словами, "виглядає особливо контрастно".
"До створення Дорожнього фонду дороги були масово зруйновані, а через дефіцит грошей переважав ямковий ремонт", - зауважив спеціаліст.
Водночас він визнав: після запуску фонду та програми "Велике будівництво" обсяги капітальних ремонтів суттєво зросли - до понад 5 000 км на рік.
Тоді з'явилося багато якісно відремонтованих ділянок, і це підвищило очікування суспільства.
"Ця зима не була аномальною. Радше типовою для України. Проблема в іншому", - наголосив Беспалов.
Крім того, спеціаліст пояснив, які фактори впливають на стан доріг найбільше:
- перепади температур (замерзання/відтавання), які руйнують покриття;
- тріщини, які не ремонтуються вчасно через брак фінансування;
- перевантажені фури, які прискорюють руйнування;
- рух важкої техніки, який також впливає на стан покриття.
Крім того, у багатьох доріг завершився гарантійний термін (після капремонтів під Євро-2012).
"Головне - нині кошти Дорожнього фонду спрямовуються переважно на оборону, а без регулярного обслуговування навіть якісна дорога швидко деградує", - повідомив фахівець.
На стан доріг в Україні впливають різні фактори (інфографіка РБК-Україна)
На запитання, чи врятували б ситуацію кращі матеріали, Беспалов відповів: "Частково - так".
"Але без системного обслуговування і контролю навантажень навіть найкращі матеріали не гарантують довговічності при -20°C і частих перепадах температур", - розповів він.
Експерт пояснив, що під час холодної зими (коли температура коливається від "плюсів" до "мінусів") вода:
- затікає у вже існуючі тріщини та ями на дорогах;
- замерзає і розширюється;
- буквально підриває асфальт ізсередини.
Отже, щоб конструкція не "набухала", нею треба займатися з осені - тріщини на дорозі треба латати до холодів.
Якщо ж дорога 15 років (а то і більше) була без ремонту, то в неї, за словами Беспалова, точно ослаблена сама конструкція дорожнього "одягу".
Йдеться про багатошаровий "пиріг" з піску, щебню та асфальту або асфальтобетону, який витримує вагу автомобілів і має захищати саму дорогу від руйнування водою чи морозом.
Нагадаємо, раніше український уряд розпорядився розпочати терміновий ремонт автомобільних доріг загального користування. Зробити це потрібно щойно дозволять погодні умови.
При цьому президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомили, що ремонт доріг в Україні обійдеться у 52 млрд гривень і пройде у два етапи.
