Не только морозы. Эксперт объяснил, почему на самом деле в Украине годами ужасные дороги
Состояние дорог в Украине - проблема серьезная и давняя. Однако нынешняя ситуация особенно сложная, ведь проехать по большой трассе между городами без "маневрирования" между ямами - почти невозможно.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды на ямы. Как зима уничтожила дороги в Украине и есть ли деньги на срочный ремонт".
Почему дороги в Украине катастрофически портятся
О ситуации с состоянием дорог в Украине рассказал преподаватель кафедры городского строительства Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) и директор команды "ПроМобильность" Дмитрий Беспалов.
Он напомнил, что "качество дорог в Украине - проблема давняя". При этом нынешняя ситуация, по его словам, "выглядит особенно контрастно".
"До создания Дорожного фонда дороги были массово разрушены, а из-за дефицита денег преобладал ямочный ремонт", - отметил специалист.
В то же время он признал: после запуска фонда и программы "Большая стройка" объемы капитальных ремонтов существенно выросли - до более 5 000 км в год.
Тогда появилось много качественно отремонтированных участков, и это повысило ожидания общества.
"Эта зима не была аномальной. Скорее типичной для Украины. Проблема в другом", - подчеркнул Беспалов.
Специалист объяснил, какие факторы влияют на состояние дорог больше всего:
- перепады температур (замерзание/оттаивание), которые разрушают покрытие;
- трещины, которые не ремонтируются вовремя из-за нехватки финансирования;
- перегруженные фуры, которые ускоряют разрушение;
- движение тяжелой техники, которое также влияет на состояние покрытия.
Кроме того, у многих дорог истек гарантийный срок (после капремонтов под Евро-2012).
"Главное - сейчас средства Дорожного фонда направляются преимущественно на оборону, а без регулярного обслуживания даже качественная дорога быстро деградирует", - сообщил специалист.
На состояние дорог в Украине влияют разные факторы (инфографика РБК-Украина)
На вопрос, спасли бы ситуацию лучшие материалы, Беспалов ответил: "Частично - да".
"Но без системного обслуживания и контроля нагрузок даже самые лучшие материалы не гарантируют долговечности при -20°C и частых перепадах температур", - рассказал он.
Эксперт обьяснил, что во время холодной зимы (когда температура колеблется от "плюсов" до "минусов") вода:
- затекает в уже существующие трещины и ямы на дорогах;
- замерзает и расширяется;
- буквально подрывает асфальт изнутри.
Следовательно, чтобы конструкция не "набухала", ею нужно заниматься с осени - трещины на дороге надо латать до холодов.
Если же дорога 15 лет (а то и больше) была без ремонта, то у нее, по словам Беспалова, точно ослаблена сама конструкция дорожной "одежды".
Речь идет о многослойном "пироге" из песка, щебня и асфальта или асфальтобетона, который выдерживает вес автомобилей и должен защищать саму дорогу от разрушения водой или морозом.
Напомним, ранее украинское правительство распорядилось начать срочный ремонт автомобильных дорог общего пользования. Сделать это нужно как только позволят погодные условия.
При этом президент Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко сообщили, что ремонт дорог в Украине обойдется в 52 млрд гривен и пройдет в два этапа.
