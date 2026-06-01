Не лише книги чи музика: у Полтаві заборонили російськомовні культурні продукти

У Полтавській громаді офіційно заборонили будь-який російськомовний культурний продукт "на публіці". Відповідне рішення підтримали місцеві депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рішення позачергової 80-ї сесії Полтавської міської ради VIII скликання.
Під час засідання 29 травня 2026 року депутати підтримали проєкт рішення сесії Полтавської міської ради "Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Полтавської міської територіальної громади".
Згідно з пояснювальною запискою, проєкт такого рішення розробили у зв'язку з потребою в захисті українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора, що намагається завадити:
Отже, схвалення цього рішення:
Під публічним використанням російськомовного культурного продукту (виходячи з документу) слід розуміти публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення тощо.
Тобто йдеться про публічне одноразове чи багаторазове представлення такого "ворожого" культурного продукту широкій аудиторії - поза межами сімейного чи близького кола спілкування.
Отже, проєкт рішення фактично пропонує заборонити представлення публіці на території Полтавської міської територіальної громади російськомовних товарів і послуг, які виробляються в процесі провадження діяльності у сфері культури (для задоволення культурних потреб громадян).
"До моменту повного припинення окупації території України", - уточнюється в документі.
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська (реагуючи на це рішення у своєму Facebook) уточнила, що такі обмеження діятимуть:
Йдеться, зокрема, про заборону публічного використання (демонстрації) російськомовних:
У міськраді вважають, що таке рішення сприятиме підтримці та захисту українського культурного простору в умовах триваючої агресії РФ проти України.
Нагадаємо, раніше Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська запропонувала скасувати "особливий статус російської" в Україні та розповіла, чи можливо заборонити російськомовні версії сайтів.
Крім того, в Україні взялись за створення механізму, який дозволить вилучити з обігу видавничу продукцію країни-агресора, тож ми пояснювали, чи зникне література російською зовсім.
Читайте також, чому тарологам, коучам і б'юті-блогерам у мережі час перейти на українську.