Не только книги или музыка: в Полтаве запретили русскоязычные культурные продукты

Чем важно это решение

Во время заседания 29 мая 2026 года депутаты поддержали проект решения сессии Полтавского городского совета "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Полтавской городской территориальной громады".

Согласно пояснительной записке, проект такого решения разработали в связи с необходимостью в защите украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора, которое пытается помешать:

укреплению национальной идентичности;

сохранению национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти.

Следовательно, принятие этого решения:

даст возможность избежать эскалации напряжения в обществе;

усилит защиту украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора.

О каких ограничениях идет речь

Под публичным использованием русскоязычного культурного продукта (исходя из документа) следует понимать публичное исполнение, публичный показ, публичную демонстрацию, публичное оповещение и т.п.

То есть речь идет о публичном одноразовом или многократном представлении такого "враждебного" культурного продукта широкой аудитории - за пределами семейного или близкого круга общения.

Таким образом, проект решения фактически предлагает запретить представление публике на территории Полтавской городской территориальной громады русскоязычных товаров и услуг, которые производятся в процессе осуществления деятельности в сфере культуры (для удовлетворения культурных потребностей граждан).

"До момента полного прекращения оккупации территории Украины", - уточняется в документе.

Что именно запрещается

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская (реагируя на это решение в своем Facebook) уточнила, что такие ограничения будут действовать:

в транспорте;

в заведениях общественного питания;

в учреждениях культуры;

на торговых площадках;

в других публичных пространствах.

Речь идет, в частности, о запрете публичного использования (демонстрации) русскоязычных:

книг и художественных альбомов;

музыкальных произведений (звукозаписей);

фильмов;

театральных и цирковых постановок;

концертных программ;

культурно-образовательных мероприятий и т.д.

В горсовете считают, что такое решение будет способствовать поддержке и защите украинского культурного пространства в условиях продолжающейся агрессии РФ против Украины.