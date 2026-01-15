ua en ru
Не лише в Києві: у низці областей не діють графіки планових відключень світла

Україна, Четвер 15 січня 2026 11:24
Не лише в Києві: у низці областей не діють графіки планових відключень світла
Автор: Валерій Ульяненко

Найскладнішою ситуація в енергосистемі залишається в Києві та Київській області. Вночі ворог знову бив по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого в деяких областях застосовуються аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго та дописи обленерго в Telegram.

Міненерго наголошує, що аварійно-відновлювальні роботи тривають всюди, де дозволяє безпекова ситуація.

"Найскладнішою нині є ситуація у Києві та Київській області. У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються", - йдеться у його дописі.

Станом на зараз на аварійні відключення світла (коли планові графіки не діють) перейшли Харків і Харківська, Полтавська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська, Хмельницька, Запорізька, Миколаївська області.

Крім того, як і раніше, діють аварійні відключення електрики у Києві та частково області, а також на Одещині.

Зазначається, що у Києві та області відновлювальні роботи тривають цілодобово, попри сильні морози. Повернення до графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - зазначило Міненерго.

Обстріл України й ситуація зі світлом

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області. Ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру.

Крім того, сьогодні зранку росіяни атакували Київ дронами. Уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

Також під ударом ворожих дронів перебував й Львів. Ударний безпілотник був уражений на околицях міста.

Зазначимо, 14 січня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що за відсутності нових ударів РФ по енергетиці відключень світла у столиці стане менше, а ситуація може почати покращуватися вже з вечора 15 січня.

Ввечері 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Детальніше про те, що це несе для українців - в матеріалі РБК-Україна.

