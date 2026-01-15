ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Не только в Киеве: в ряде областей не действуют графики плановых отключений света

Украина, Четверг 15 января 2026 11:24
UA EN RU
Не только в Киеве: в ряде областей не действуют графики плановых отключений света Фото: в результате удара по энергетике в ряде областей действуют аварийные отключения (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Самой сложной ситуация в энергосистеме остается в Киеве и Киевской области. Ночью враг снова бил по энергетической инфраструктуре, вследствие чего в некоторых областях применяются аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и сообщения облэнерго в Telegram.

Минэнерго отмечает, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

"Самой сложной сейчас является ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются", - говорится в его публикации.

По состоянию на сейчас на аварийные отключения света (когда плановые графики не действуют) перешли Харьков и Харьковская, Полтавская, Кировоградская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская, Хмельницкая, Запорожская, Николаевская области.

Кроме того, по-прежнему действуют аварийные отключения электричества в Киеве и частично области, а также в Одесской области.

Отмечается, что в Киеве и области восстановительные работы продолжаются круглосуточно, несмотря на сильные морозы. Возвращение к графикам отключений состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - отметило Минэнерго.

Обстрел Украины и ситуация со светом

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру.

Кроме того, сегодня утром россияне атаковали Киев дронами. Обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.

Также под ударом вражеских дронов находился и Львов. Ударный беспилотник был поражен на окраинах города.

Отметим, 14 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что при отсутствии новых ударов РФ по энергетике отключений света в столице станет меньше, а ситуация может начать улучшаться уже с вечера 15 января.

Вечером 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Подробнее о том, что это несет для украинцев - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Минэнерго Война в Украине Отключение света
Новости
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП