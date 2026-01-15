Не только в Киеве: в ряде областей не действуют графики плановых отключений света
Самой сложной ситуация в энергосистеме остается в Киеве и Киевской области. Ночью враг снова бил по энергетической инфраструктуре, вследствие чего в некоторых областях применяются аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго и сообщения облэнерго в Telegram.
Минэнерго отмечает, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где позволяет ситуация с безопасностью.
"Самой сложной сейчас является ситуация в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются", - говорится в его публикации.
По состоянию на сейчас на аварийные отключения света (когда плановые графики не действуют) перешли Харьков и Харьковская, Полтавская, Кировоградская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская, Хмельницкая, Запорожская, Николаевская области.
Кроме того, по-прежнему действуют аварийные отключения электричества в Киеве и частично области, а также в Одесской области.
Отмечается, что в Киеве и области восстановительные работы продолжаются круглосуточно, несмотря на сильные морозы. Возвращение к графикам отключений состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме.
"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых на приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - отметило Минэнерго.
Обстрел Украины и ситуация со светом
Напомним, сегодня ночью Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах области. Ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру.
Кроме того, сегодня утром россияне атаковали Киев дронами. Обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.
Также под ударом вражеских дронов находился и Львов. Ударный беспилотник был поражен на окраинах города.
Отметим, 14 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что при отсутствии новых ударов РФ по энергетике отключений света в столице станет меньше, а ситуация может начать улучшаться уже с вечера 15 января.
Вечером 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.
