Не лише Дністер: які річки України стрімко міліють і де показники критичні

Впродовж липня водність більшості річок України була меншою та значно меншою за норму. Місцями витрати води - критичні для функціонування екосистем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
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За даними експертів УкрГМЦ, середньомісячна температура повітря в Україні в липні 2026 року була нижчою за норму на 0,2-1,9°C.
При цьому дощі впродовж місяця випадали дуже нерівномірно:
"Від слабких і помірних - до значних злив", - нагадали українцям.
Дефіцит опадів (40-80% норми) переважав на переважній частині суббасейнів річок:
"Лише локально, переважно в гірських районах Карпат і на крайньому заході країни, кількість опадів досягала 90-110% норми", - уточнили в УкрГМЦ.
Найбільш вираженим дефіцит опадів впродовж липня був у суббасейнах Прип'яті та Десни - місцями 28-35% норми.
Тим часом на північному сході басейну Десни місцями спостерігалися значення 120-150% норми.
"Що відображає локальний характер дощів", - пояснили фахівці УкрГМЦ.
Строкатим розподілом опадів у цей період характеризувалися:
"Поряд із районами, де випало 40-70% норми, відзначалися території з кількістю опадів, близькою до норми або більшою за неї (100-200%)", - констатували в УкрГМЦ.
Насамкінець найбільша просторова контрастність спостерігалася в суббасейнах:
Там "поряд із районами з екстремальним надлишком опадів (120-250%, місцями 300-320% норми) відзначалися території з дефіцитом опадів (40-70% норми)".
"Протягом місяця на річках країни переважав малозмінний режим низької літньої межені, який переривався незначними короткочасними підвищеннями рівнів води", - повідомили в УкрГМЦ.
Зазначається, що в цілому водність більшості річок країни в липні 2026 року була меншою та значно меншою за норму.
При цьому винятками стали:
Там водність становила 84-118% норми (тобто була відносно близькою до неї).
Тим часом на річці Інгулець (пост Кривий Ріг) - зафіксували 285% норми.
Близька до критеріїв маловоддя (21-30%) водність спостерігалася впродовж другого місяця літа:
Маловоддя за основним критерієм оцінки (11-20%) у липні спостерігалося та утримувалося:
Складна гідрологічна ситуація в липні, за даними УкрГМЦ, утримувалася:
Крім того, складна гідрологічна ситуація спостерігалася на Південному Бузі (пост Тростянчик).
Там "середні витрати води в липні були нижчими за значення екологічної витрати води (53%, 61%, 96% та 83% відповідно)", - уточнили спеціалісти.
Наголошується, що це "є критичним для функціонування екосистем річок".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, якою може бути погода в серпні.
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