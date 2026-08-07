UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Не лише Дністер: які річки України стрімко міліють і де показники критичні

11:48 07.08.2026 Пт
5 хв
Як вплинули опади в липні на водні артерії та де гідрологічна ситуація - найскладніша?
aimg Ірина Костенко
Деякі українські річки відчутно міліють (фото ілюстративне: Getty Images)

Впродовж липня водність більшості річок України була меншою та значно меншою за норму. Місцями витрати води - критичні для функціонування екосистем.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Головне:

  • Погода в липні: середньомісячна температура повітря в Україні була нижчою за норму на 0,2-1,9°C.
  • Опади впродовж місяця: дощі випадали вкрай нерівномірно - від слабких до значних злив, створюючи сильну просторову контрастність у регіонах.
  • Водність річок: на водних об'єктах країни в липні переважав режим низької літньої межені, загальна водність більшості річок була меншою та значно меншою за норму.
  • Маловоддя: на низці річок (зокрема в басейнах Прип'яті, Південного Бугу та Західного Бугу) зафіксувані критерії маловоддя.
  • Критична ситуація: на окремих ділянках Прип'яті та Західного Бугу середні витрати води в липні - нижче екологічної норми, що є критичним для екосистем.

Середньомісячна температура повітря й дощі в липні

За даними експертів УкрГМЦ, середньомісячна температура повітря в Україні в липні 2026 року була нижчою за норму на 0,2-1,9°C.

При цьому дощі впродовж місяця випадали дуже нерівномірно:

  • як за часом;
  • так і за територією.

"Від слабких і помірних - до значних злив", - нагадали українцям.

Читайте також: Від холоду, граду й засухи до шкідників. Врожай яких рослин постраждав від негоди в липні

Яким річкам дісталось найменше опадів і навпаки

Дефіцит опадів (40-80% норми) переважав на переважній частині суббасейнів річок:

  • Тиса;
  • Прут;
  • Сірет;
  • Західний Буг;
  • Прип'ять;
  • Десна;
  • Дністер.

"Лише локально, переважно в гірських районах Карпат і на крайньому заході країни, кількість опадів досягала 90-110% норми", - уточнили в УкрГМЦ.

Найбільш вираженим дефіцит опадів впродовж липня був у суббасейнах Прип'яті та Десни - місцями 28-35% норми.

Читайте також: "Цвітіння" Дніпра: у чому справжні причини й чи можна зупинити процес

Тим часом на північному сході басейну Десни місцями спостерігалися значення 120-150% норми.

"Що відображає локальний характер дощів", - пояснили фахівці УкрГМЦ.

Строкатим розподілом опадів у цей період характеризувалися:

  • басейн Південного Бугу;
  • суббасейн Середнього Дніпра.

"Поряд із районами, де випало 40-70% норми, відзначалися території з кількістю опадів, близькою до норми або більшою за неї (100-200%)", - констатували в УкрГМЦ.

Насамкінець найбільша просторова контрастність спостерігалася в суббасейнах:

  • Нижнього Дніпра;
  • Сіверського Дінця.

Там "поряд із районами з екстремальним надлишком опадів (120-250%, місцями 300-320% норми) відзначалися території з дефіцитом опадів (40-70% норми)".

Читайте також: Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату

В яких річках води в липні було найбільше

"Протягом місяця на річках країни переважав малозмінний режим низької літньої межені, який переривався незначними короткочасними підвищеннями рівнів води", - повідомили в УкрГМЦ.

Зазначається, що в цілому водність більшості річок країни в липні 2026 року була меншою та значно меншою за норму.

При цьому винятками стали:

  • верхів'я річки Горинь (суббасейн Прип'яті);
  • річки Псел, Ворскла, Самара (суббасейни Середнього та Нижнього Дніпра);
  • бічний приплив до Дніпровського водосховища;
  • річка Сіверський Донець.

Там водність становила 84-118% норми (тобто була відносно близькою до неї).

Тим часом на річці Інгулець (пост Кривий Ріг) - зафіксували 285% норми.

В УкрГМЦ оцінили гідрологічний режим водних об'єктів України, що склався у липні 2026 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Які річки - наближались до маловоддя

Близька до критеріїв маловоддя (21-30%) водність спостерігалася впродовж другого місяця літа:

  • на притоках Прип'яті - річках Стир, Горинь;
  • на річках суббасейну Середнього Дніпра - Тетерів, Ірша, Рось, Удай;
  • на Південному Бузі (пости Підгір'я, Олександрівка);
  • на річці Сірет Карпатського регіону (пост Сторожинець);
  • за загальним припливом до Дністровського водосховища.
Читайте також: Історична посуха: що відбувається в басейні Дністра й чому міліє водосховище

В яких річках маловоддя вже зафіксували

Маловоддя за основним критерієм оцінки (11-20%) у липні спостерігалося та утримувалося:

  • на Прип'яті - у створах гідрологічних постів Річиця та Люб'язь;
  • на її притоках - річках Стохід (пост Любешів), Горинь (пост Оженин), Случ (пости Звягель, Сарни), Уборть (пости Рудня-Іванівська, Перга);
  • на річках суббасейну Середнього Дніпра - Тетерів (пост Житомир), Трубіж (пост Переяслав), Сула (пост Ромни);
  • на Західному Бузі (пост Литовеж);
  • на Південному Бузі (пости Пирогівці, Тростянчик);
  • на його притоці - річці Синюха (пост Синюхин Брід);
  • на річках Карпатського регіону - Уж (пост Ужгород) і Дністер (у створах постів Самбір, Галич і Заліщики).
Читайте також: Де в Україні найбрудніша вода? Названо небезпечні регіони та причини

Де утримувалася складна гідрологічна ситуація

Складна гідрологічна ситуація в липні, за даними УкрГМЦ, утримувалася:

  • у верхів'ї Прип'яті (пост Річиця);
  • на її притоці - річці Горинь (пост Оженин);
  • на Західному Бузі (пост Литовеж).

Крім того, складна гідрологічна ситуація спостерігалася на Південному Бузі (пост Тростянчик).

Там "середні витрати води в липні були нижчими за значення екологічної витрати води (53%, 61%, 96% та 83% відповідно)", - уточнили спеціалісти.

Наголошується, що це "є критичним для функціонування екосистем річок".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, якою може бути погода в серпні.

Читайте також, чому насправді вода вдень у водоймах здається холоднішою, ніж зранку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрДністерПогода в УкраїніНегода в УкраїніЕкологіяПрипятьКліматологМетеорологрека ДнепрВодойми