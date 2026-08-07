RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Не только Днестр: какие реки Украины стремительно мелеют и где показатели критические

11:48 07.08.2026 Пт
5 мин
Как повлияли осадки в июле на водные артерии и где гидрологическая ситуация - самая сложная?
aimg Ирина Костенко
Некоторые украинские реки ощутимо мелеют (фото иллюстративное: Getty Images)

В течение июля водность большинства рек Украины была меньше и значительно меньше нормы. Местами расходы воды - критичны для функционирования экосистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Погода в июле: среднемесячная температура воздуха в Украине была ниже нормы на 0,2-1,9°C.
  • Осадки в течение месяца: дожди выпадали крайне неравномерно - от слабых до значительных ливней, создавая сильную пространственную контрастность в регионах.
  • Водность рек: на водных объектах страны в июле преобладал режим низкой летней межени, общая водность большинства рек была меньше и значительно меньше нормы.
  • Маловодье: на ряде рек (в частности в бассейнах Припяти, Южного Буга и Западного Буга) зафиксированы критерии маловодья.
  • Критическая ситуация: на отдельных участках Припяти и Западного Буга средние расходы воды в июле - ниже экологической нормы, что является критическим для экосистем.

Среднемесячная температура воздуха и дожди в июле

По данным экспертов УкрГМЦ, среднемесячная температура воздуха в Украине в июле 2026 года была ниже нормы на 0,2-1,9°C.

При этом дожди в течение месяца выпадали очень неравномерно:

  • как по времени;
  • так и по территории.

"От слабых и умеренных - до значительных ливней", - напомнили украинцам.

Читайте также: От холода, града и засухи до вредителей. Урожай каких растений пострадал от непогоды в июле

Каким рекам досталось меньше всего осадков и наоборот

Дефицит осадков (40-80% нормы) преобладал на большей части суббассейнов рек:

  • Тиса;
  • Прут;
  • Сирет;
  • Западный Буг;
  • Припять;
  • Десна;
  • Днестр.

"Лишь локально, преимущественно в горных районах Карпат и на крайнем западе страны, количество осадков достигало 90-110% нормы", - уточнили в УкрГМЦ.

Наиболее выраженным дефицит осадков в июле был в суббассейнах Припяти и Десны - местами 28-35% нормы.

Читайте также: "Цветение" Днепра: в чем настоящие причины и можно ли остановить процесс

Между тем на северо-востоке бассейна Десны местами наблюдалось значение 120-150% нормы.

"Что отражает локальный характер дождей", - объяснили специалисты УкрГМЦ.

Пестрым распределением осадков в этот период характеризовались:

  • бассейн Южного Буга;
  • суббассейн Среднего Днепра.

"Наряду с районами, где выпало 40-70% нормы, отмечались территории с количеством осадков, близким к норме или больше нее (100-200%)", - констатировали в УкрГМЦ.

В завершение наибольшая пространственная контрастность наблюдалась в суббассейнах:

  • Нижнего Днепра;
  • Северского Донца.

Там "наряду с районами с экстремальным избытком осадков (120-250%, местами 300-320% нормы) отмечались территории с дефицитом осадков (40-70% нормы)".

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

В каких реках воды в июле было больше всего

"В течение месяца на реках страны преобладал малоизменяющийся режим низкой летней межени, который прерывался незначительными кратковременными повышениями уровней воды", - сообщили в УкрГМЦ.

Отмечается, что в целом водность большинства рек страны в июле 2026 года была меньше и значительно меньше нормы.

При этом исключениями стали:

  • верховья реки Горынь (суббассейн Припяти);
  • реки Псел, Ворскла, Самара (суббассейны Среднего и Нижнего Днепра);
  • боковой приток к Днепровскому водохранилищу;
  • река Северский Донец.

Там водность составляла 84-118% нормы (то есть была относительно близка к ней).

Между тем на реке Ингулец (пост Кривой Рог) - зафиксировали 285% нормы.

В УкрГМЦ оценили гидрологический режим водных объектов Украины, сложившийся в июле 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Какие реки - приближались к маловодью

Близкая к критериям маловодья (21-30%) водность наблюдалась в течение второго месяца лета:

  • на притоках Припяти - реках Стырь, Горынь;
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев, Ирша, Рось, Удай;
  • на Южном Буге (посты Подгорье, Александровка);
  • на реке Сирет Карпатского региона (пост Сторожинец);
  • по общему притоку к Днестровскому водохранилищу.
Читайте также: Историческая засуха: что происходит в бассейне Днестра и почему мелеет водохранилище

В каких реках маловодье уже зафиксировали

Маловодье по основному критерию оценки (11-20%) в июле наблюдалось и удерживалось:

  • на Припяти - в створах гидрологических постов Речица и Любязь;
  • на ее притоках - реках Стоход (пост Любешов), Горынь (пост Оженин), Случ (посты Звягель, Сарны), Уборть (посты Рудня-Ивановская, Перга);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (пост Житомир), Трубеж (пост Переяслав), Сула (пост Ромны);
  • на Западном Буге (пост Литовеж);
  • на Южном Буге (посты Пироговцы, Тростянчик);
  • на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод);
  • на реках Карпатского региона - Уж (пост Ужгород) и Днестр (в створах постов Самбор, Галич и Залещики).
Читайте также: Где в Украине самая грязная вода? Названы опасные регионы и причины

Где удерживалась сложная гидрологическая ситуация

Сложная гидрологическая ситуация в июле, по данным УкрГМЦ, удерживалась:

  • в верховье Припяти (пост Речица);
  • на ее притоке - реке Горынь (пост Оженин);
  • на Западном Буге (пост Литовеж).

Кроме того, сложная гидрологическая ситуация наблюдалась на Южном Буге (пост Тростянчик).

Там "средние расходы воды в июле были ниже значения экологического расхода воды (53%, 61%, 96% и 83% соответственно)", - уточнили специалисты.

Подчеркивается, что это "является критическим для функционирования экосистем рек".

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже потеряно, другие - загрязнены и опасны.

Тем временем в УкрГМЦ объяснили, какой может быть погода в августе.

Читайте также, почему на самом деле вода днем в водоемах кажется холоднее, чем утром.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрДнестрПогода в УкраинеНепогода в УкраинеЭкологияПрипятьКлиматологМетеорологрека ДнепрВодоёмы