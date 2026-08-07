Не только Днестр: какие реки Украины стремительно мелеют и где показатели критические

В течение июля водность большинства рек Украины была меньше и значительно меньше нормы. Местами расходы воды - критичны для функционирования экосистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
По данным экспертов УкрГМЦ, среднемесячная температура воздуха в Украине в июле 2026 года была ниже нормы на 0,2-1,9°C.
При этом дожди в течение месяца выпадали очень неравномерно:
"От слабых и умеренных - до значительных ливней", - напомнили украинцам.
Дефицит осадков (40-80% нормы) преобладал на большей части суббассейнов рек:
"Лишь локально, преимущественно в горных районах Карпат и на крайнем западе страны, количество осадков достигало 90-110% нормы", - уточнили в УкрГМЦ.
Наиболее выраженным дефицит осадков в июле был в суббассейнах Припяти и Десны - местами 28-35% нормы.
Между тем на северо-востоке бассейна Десны местами наблюдалось значение 120-150% нормы.
"Что отражает локальный характер дождей", - объяснили специалисты УкрГМЦ.
Пестрым распределением осадков в этот период характеризовались:
"Наряду с районами, где выпало 40-70% нормы, отмечались территории с количеством осадков, близким к норме или больше нее (100-200%)", - констатировали в УкрГМЦ.
В завершение наибольшая пространственная контрастность наблюдалась в суббассейнах:
Там "наряду с районами с экстремальным избытком осадков (120-250%, местами 300-320% нормы) отмечались территории с дефицитом осадков (40-70% нормы)".
"В течение месяца на реках страны преобладал малоизменяющийся режим низкой летней межени, который прерывался незначительными кратковременными повышениями уровней воды", - сообщили в УкрГМЦ.
Отмечается, что в целом водность большинства рек страны в июле 2026 года была меньше и значительно меньше нормы.
При этом исключениями стали:
Там водность составляла 84-118% нормы (то есть была относительно близка к ней).
Между тем на реке Ингулец (пост Кривой Рог) - зафиксировали 285% нормы.
Близкая к критериям маловодья (21-30%) водность наблюдалась в течение второго месяца лета:
Маловодье по основному критерию оценки (11-20%) в июле наблюдалось и удерживалось:
Сложная гидрологическая ситуация в июле, по данным УкрГМЦ, удерживалась:
Кроме того, сложная гидрологическая ситуация наблюдалась на Южном Буге (пост Тростянчик).
Там "средние расходы воды в июле были ниже значения экологического расхода воды (53%, 61%, 96% и 83% соответственно)", - уточнили специалисты.
Подчеркивается, что это "является критическим для функционирования экосистем рек".
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения. Большое количество водных объектов сегодня уже потеряно, другие - загрязнены и опасны.
Тем временем в УкрГМЦ объяснили, какой может быть погода в августе.
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