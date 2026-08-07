Не только Днестр: какие реки Украины стремительно мелеют и где показатели критические

Главное: Погода в июле : среднемесячная температура воздуха в Украине была ниже нормы на 0,2-1,9°C.

: среднемесячная температура воздуха в Украине была ниже нормы на 0,2-1,9°C. Осадки в течение месяца : дожди выпадали крайне неравномерно - от слабых до значительных ливней, создавая сильную пространственную контрастность в регионах.

: дожди выпадали крайне неравномерно - от слабых до значительных ливней, создавая сильную пространственную контрастность в регионах. Водность рек : на водных объектах страны в июле преобладал режим низкой летней межени, общая водность большинства рек была меньше и значительно меньше нормы.

: на водных объектах страны в июле преобладал режим низкой летней межени, общая водность большинства рек была меньше и значительно меньше нормы. Маловодье : на ряде рек (в частности в бассейнах Припяти, Южного Буга и Западного Буга) зафиксированы критерии маловодья.

: на ряде рек (в частности в бассейнах Припяти, Южного Буга и Западного Буга) зафиксированы критерии маловодья. Критическая ситуация: на отдельных участках Припяти и Западного Буга средние расходы воды в июле - ниже экологической нормы, что является критическим для экосистем.

Среднемесячная температура воздуха и дожди в июле

По данным экспертов УкрГМЦ, среднемесячная температура воздуха в Украине в июле 2026 года была ниже нормы на 0,2-1,9°C.

При этом дожди в течение месяца выпадали очень неравномерно:

как по времени;

так и по территории.

"От слабых и умеренных - до значительных ливней", - напомнили украинцам.

Каким рекам досталось меньше всего осадков и наоборот

Дефицит осадков (40-80% нормы) преобладал на большей части суббассейнов рек:

Тиса;

Прут;

Сирет;

Западный Буг;

Припять;

Десна;

Днестр.

"Лишь локально, преимущественно в горных районах Карпат и на крайнем западе страны, количество осадков достигало 90-110% нормы", - уточнили в УкрГМЦ.

Наиболее выраженным дефицит осадков в июле был в суббассейнах Припяти и Десны - местами 28-35% нормы.

Между тем на северо-востоке бассейна Десны местами наблюдалось значение 120-150% нормы.

"Что отражает локальный характер дождей", - объяснили специалисты УкрГМЦ.

Пестрым распределением осадков в этот период характеризовались:

бассейн Южного Буга;

суббассейн Среднего Днепра.

"Наряду с районами, где выпало 40-70% нормы, отмечались территории с количеством осадков, близким к норме или больше нее (100-200%)", - констатировали в УкрГМЦ.

В завершение наибольшая пространственная контрастность наблюдалась в суббассейнах:

Нижнего Днепра;

Северского Донца.

Там "наряду с районами с экстремальным избытком осадков (120-250%, местами 300-320% нормы) отмечались территории с дефицитом осадков (40-70% нормы)".

В каких реках воды в июле было больше всего

"В течение месяца на реках страны преобладал малоизменяющийся режим низкой летней межени, который прерывался незначительными кратковременными повышениями уровней воды", - сообщили в УкрГМЦ.

Отмечается, что в целом водность большинства рек страны в июле 2026 года была меньше и значительно меньше нормы.

При этом исключениями стали:

верховья реки Горынь (суббассейн Припяти);

реки Псел, Ворскла, Самара (суббассейны Среднего и Нижнего Днепра);

боковой приток к Днепровскому водохранилищу;

река Северский Донец.

Там водность составляла 84-118% нормы (то есть была относительно близка к ней).

Между тем на реке Ингулец (пост Кривой Рог) - зафиксировали 285% нормы.

В УкрГМЦ оценили гидрологический режим водных объектов Украины, сложившийся в июле 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Какие реки - приближались к маловодью

Близкая к критериям маловодья (21-30%) водность наблюдалась в течение второго месяца лета:

на притоках Припяти - реках Стырь, Горынь;

на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев, Ирша, Рось, Удай;

на Южном Буге (посты Подгорье, Александровка);

на реке Сирет Карпатского региона (пост Сторожинец);

по общему притоку к Днестровскому водохранилищу.

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В каких реках маловодье уже зафиксировали

Маловодье по основному критерию оценки (11-20%) в июле наблюдалось и удерживалось:

на Припяти - в створах гидрологических постов Речица и Любязь;

на ее притоках - реках Стоход (пост Любешов), Горынь (пост Оженин), Случ (посты Звягель, Сарны), Уборть (посты Рудня-Ивановская, Перга);

на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (пост Житомир), Трубеж (пост Переяслав), Сула (пост Ромны);

на Западном Буге (пост Литовеж);

на Южном Буге (посты Пироговцы, Тростянчик);

на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод);

на реках Карпатского региона - Уж (пост Ужгород) и Днестр (в створах постов Самбор, Галич и Залещики).

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Где удерживалась сложная гидрологическая ситуация

Сложная гидрологическая ситуация в июле, по данным УкрГМЦ, удерживалась:

в верховье Припяти (пост Речица);

на ее притоке - реке Горынь (пост Оженин);

на Западном Буге (пост Литовеж).

Кроме того, сложная гидрологическая ситуация наблюдалась на Южном Буге (пост Тростянчик).

Там "средние расходы воды в июле были ниже значения экологического расхода воды (53%, 61%, 96% и 83% соответственно)", - уточнили специалисты.

Подчеркивается, что это "является критическим для функционирования экосистем рек".